Ve startovní listině sobotního závodu nechybí obhájkyně loňského vítězství Barbora Šturmová z týmu Forrest Gump, ale nefiguruje v ní celkový vítěz předchozího ročníku Petr Stehlík. Otevírá se tak cesta k triumfu pro vloni stříbrného Davida Havlíčka nebo bronzového Miroslava Bendu.

„Závod má tradičně formát terénního triatlonu na tratích 400 metrů plavání, 16 kilometrů na kole a tříkilometrového běhu. Trasa vede po asfaltových, polních a lesních cestách a částečně i po louce. Závodit se bude opět ve třech kategoriích a je určen pro amatérské sportovce i širokou veřejnost,“ seznamuje se základními parametry pořadatel Pecáckého železňáka Karel Vohradský.

V sobotu 15. srpna závod v poledne odstartuje plaváním v rybníku Mlýneček, kde bude bójemi vyznačený trojúhelníkový okruh. Poplave se dvakrát proti směru hodinových ručiček. Následná cyklistická část bude značena červenobílými fábory a na asfaltu reflexní barvou. Pojedou se dvě kola plus dojezd k běhu přes Karlovu pomstu. Běžecká část na jeden okruh bude také výrazně označena červenobílými fábory.

„Trasy nejsou technicky náročné ani nebezpečné. Přesto upozorňuji všechny účastníky, aby bojovali férově a ohleduplně k sobě i ostatním. Zároveň upozorňuji na tři možná místa cyklistické části, kde je nutné jet velice opatrně. Ve sjezdu z Babí hory je rychlý úsek s množstvím kořenů. Řídítka držte hodně pevně. Tento sjezd se jede dvakrát. Na konci Karlovi pomsty je 400 metrů dlouhá rovina mírně z kopce. Dá se tam jet dost rychle. A na konci je ostrá levá zatáčka téměř do protisměru. Nevypadá nebezpečně, ale zatáčí se po kluzkém povrchu. Před zatáčkou je proto nutné hodně brzdit. A po této zatáčce je prudký sjezd z kopce po asfaltu. Jede se tam hodně rychle. Kromě opatrnosti při velké rychlosti, se musí na konci velice prudce brzdit před nájezdem na louku,“ podrobně popisuje Vohradský.

Kategorie jsou vypsány stejné jako v předchozích ročnících, tedy muži od 18 do 49 let, muži nad 50 let a ženy nad 18 let.

„Nejrychlejší žena a muž dostanou malý pohár. První tři z každé kategorie obdrží medaile a drobné ceny. Každý účastník pak dostane pamětní list a malé občerstvení. Pro ty, kteří nebudou pospíchat domů, bude připraven sud s dobrým pivem a hudba. A možná bude i karaoke,“ s úsměvem slibuje hlavní organizátor.

Časový program:

11:30 – Ukončení přihlášek a závodní rozprava

11:45 – Společný odjezd na kolech k plavání

11:55 – Rozplavání

12:00 – Start

13:50 – Očekávaný příjezd posledního závodníka do cíle

13:15 až 14:30 – Občerstvení v pivním baru

zhruba 14:30 – Vyhlášení výsledků