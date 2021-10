BK Jiskra Domažlice vs. BK Přeštice 93:52 (29:10, 40:22, 73:32).

BK Jiskra Domažlice vs. BK Loko Plzeň 93:9 (20:6, 39:9, 67:9)

První zápas sezony, každý z hráčů dal koš a všichni se zapojili do hry. Nejvíce Simon Unverdorben 41 bodů, Dominik Tuška 27, Šimon Pinkr 8, Lukáš Blacký a Sam Kraus po 7. Na zápas domažlická třináctka odjela v jedenácti hráčích.

U13: BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Jiskra Domažlice 19:110 (6:36, 8:61, 14:85).

BK Jiskra Domažlice vs. BK Beroun 64:70 (19:21, 35:35, 46:54).

U15, žákovská liga, 1. kolo: BK Klatovy vs. BK Jiskra Domažlice 57:46 (11:3, 20:20, 40:34).

V nekompletní sestavě vyrazili basketbaloví junioři Domažlic do Tábora. Od začátku se hrálo vyrovnaně, ale ztráty a nepřesnosti se kupily na obou stranách. Od druhé čtvrtiny hostující tým převzal otěže zápasu, zpřesnil hru a hráči začali proměňovat střely ze střední a dlouhé vzdálenosti. Vypracovali si tak až 15bodový náskok. Komplikace nastala v poslední čtvrtině, kdy Táborští přitvrdili obranu a začali ukrajovat z náskoku hostí. K tomu přispěla i nedisciplinovanost některých hráčů hostí. Přesto v dramatickém závěru Domažličtí dovedli zápas do vítězného konce a radovali se z vítězství 70:65.

