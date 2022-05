Za Českou republiku startovalo 24 závodníků a v nabité konkurenci judistů z 15 států podali skvělé výkony. Vybojovali 22 medailí (deset zlatých, pět stříbrných a sedm bronzových).

„V závěru turnaje na mě zbyla Češka, se kterou jsem se ještě neprala. Závody měly spád a organizace se povedla, protože Maďaři to mají dobře zmáklé, navíc jsou milí a přátelští. Györ je hezké městečko, kam jsme s manželem přijeli den před turnajem a odjížděli jsme v neděli,“ popsala judistka z Poběžovic.

Mezinárodní mistrovství Maďarska se do Györu přesunulo z Budapešti. „To už loni, ale já jsem byla v Györu poprvé, který je blíž asi o 150 kilometrů. Takže jsem se do toho prostředí těšila. Dlouho jsem se neviděla s lidmi okolo juda z Čech i z ciziny. Se ženami jsme byly v kontaktu jen přes facebook. V tomto věku k judu patří příjemná atmosféra. Popereme se na žíněnce, ale pak jdeme na kořalku, protože jsme kamarádky a máme si co říct. Nikdo na vás nekouká skrz prsty, protože jste ho porazil,“ uvedla Záhořová.

Maďarským turnajem se zahajuje sezona. Dalším turnajem pro českou judistku bude zářijové mistrovství světa v Polsku, protože červnové mistrovství Evropy v Řecku vynechá. „Závodníci budou muset být v bublině kvůli covidu, proto nechci jet. Přihlásilo se málo Čechů i jiných zahraničních judistů. Takže to vynechám a budu se soustředit na přípravu na zářijové mistrovství světa. Ale uvidíme, co covid povolí, protože jestli to bude v bublině i v září, tak nevím… Být někde zavřený dva dny před závody je omezující,“ vysvětlila Jaroslava Záhořová, která má ve sbírce medaile z mistrovství světa, Evropy a republiky.

