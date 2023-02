V kategorii mladších žáků startovali čtyři judisté: Lukáš Paidar vyhrál v U10 do 41,5 kilogramu, Stanislav Šlehofer zvítězil ve stejné věkové kategorii, ale ve váze do 27,5 kg. Ema Šlehoferová skončila druhá v U10 do 24,5 kg a Štěpán Šípek obsadil třetí místo v kategorii U12 do 29 kg.