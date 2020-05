Judo je kontaktní sport, a tak opatření vlády v boji proti koronaviru pocítilo velice výrazně. Zavřené sportovní haly a městské nebo školní tělocvičny, kde se tento sport provozuje, a k tomu povinnost nosit ochrannou roušku a nepřibližovat se k jiné osobě blíže než na dva metry, činnost judistických oddílů na dva měsíce doslova paralyzovaly. I toho domažlického. Včera se alespoň opět rozběhly tréninky pro všechny věkové kategorie, ale závody jsou ještě pořád v nedohlednu.

„V tuto chvíli je prioritou Českého svazu juda zahájení tréninkového procesu. Na základě dohody s předsedy jednotlivých krajských svazů se do konce června 2020 nebudou pořádat žádné soutěže juda. Účast na turnajích totiž převyšuje povolených sto osob už jen v počtu závodníků, a k tomu ještě je nutné připočítat organizátory, rozhodčí, doprovody z jednotlivých klubů a samozřejmě rodiče. Takže je to v tuto chvíli ještě stále bezpředmětné, muselo by přijít další uvolnění těchto opatření směrem k povolení vyššího počtu zúčastněných osob na vnitřních sportovištích,“ komentuje současný stav sportovní ředitel Českého svazu juda Roman Kalous, který je zároveň funkcionářem a jedním z trenérů domažlického Judo-clubu.

Tréninky se tedy od včerejška i v chodské metropoli vrátily takřka ke standardnímu režimu. „Samotní sportovci nemusejí mít roušky, ale trenéři ano a rovněž minimálně dvoumetrový odstup. To trochu ztěžuje komunikaci mezi nimi a jejich svěřenci. Nelze využívat šatny, umývárny a sprchy a také jsme na trénincích omezili přístup rodičů dětí přímo do tělocvičny. A samozřejmě vše po použití důkladně desinfikujeme. Ale buďme rádi, takhle už se trénovat docela dobře může,“ vypočítává ještě přetrvávající ´koronavirové´ komplikace zkušený kouč.

S tréninkem v pondělí začala Mláďata od osmi do deseti let, po nich nastoupili žáci a nakonec dorostenci s dospělými. Ve středu se do judistických chvatů ponoří nejmladší Vlčata z přípravky a další Mláďata, a ve čtvrtek týdenní cyklus dvou tréninků završí opět žáci a po nich dorostenci s dospělými.

Jen na závody si zatím všichni musejí nechat zajít chuť. „S turnaji a soutěžemi snad začneme na startu nové sezony po prázdninách v září. Pokud v té době nepřijde další vlna pandemie, tak by se měl konat v plánovaném termínu i náš největší turnaj v Domažlicích na přelomu listopadu a prosince Memoriál ing. Petra Radoše,“ vidí přece jen světlo na konci tunelu Roman Kalous.