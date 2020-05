Zvláště pro kolektivní sporty se tak doba koronavirového temna mění už na dobu téměř standardní. Po zahájení venkovní přípravy minulé pondělí se tak mohou do hal na palubovku přesunout i basketbalisté domažlické Jiskry. Nejen ti dospělí z áčka a béčka, kteří dokázali díky nabraným zkušenostem svoji fyzičku a herní dovednosti udržovat i individuální formou, ale hlavně basketbalový potěr od přípravek až po dorostence.

„V souladu s aktuálně platnými nařízeními vlády a rozvolňovacími opatřeními v souvislosti s nemocí Covid-19 začali v pondělí 4. května konečně po dlouhé době opět sportovat i členové našeho oddílu. Dosud můžeme tréninkové jednotky uskutečňovat pouze na venkovních hřištích a v počtu jen deseti lidí. To pro nás bylo zatím dost limitující, a z toho důvodu tréninky začínaly postupně, od nejstarších hráčů. V této chvíli již trénují třikrát týdně hráči kategorií U17, U14, U13 a někteří hráči U12. Mladší členové našeho oddílu se zapojí do tréninkového procesu nejpozději 25. května, až bude umožněno bez zásadních omezení sportování ve všech vnitřních prostorech, které využíváme k naší činnosti. Rodiče nejmenších baskeťáčků o tom budeme včas informovat mailem,“ popisuje aktuální situaci šéftrenér domažlického basketbalového klubu Josef Prettl.

Od pondělí 11. května je tedy možné využívat vnitřní prostory sportovních a školních tělocvičných hal včetně toalet, ale zatím bez využití šaten a sprch. „Od zmíněného data najíždíme zpátky na standardní tréninkový proces v hale, to znamená v pondělí, ve středu a v pátek po třech skupinách tak, jak to máme v normálním dlouhodobém plánu. Jen naši nejmenší začnou trénovat až od 25. května, kdy začnou chodit už i do školy. Využíváme pro ně totiž i tělocvičny v základních školách Msgre. B. Staška a Komenského,“ uvádí zkušený mládežnický kouč a sám vynikající basketbalový hráč a dlouholetá opora A-týmu Jiskry.

Venkovní trénink v tomto týdnu až tak odlišný od toho ve vnitřních prostorách sportovní haly nebyl. Probíhal totiž na venkovním basketbalovém hřišti v areálu základní školy Msgre B. Staška. „Museli jsme jen trénovat ve skupinách po deseti lidech, ale měli jsme k dispozici normální basketbalové koše a ostatní pomůcky jsem vždy dovezl,“ přibližuje Prettl a k otázce nejbližších přípravných zápasů nebo turnajů přistupuje vcelku pragmaticky: „Všechno teď ještě nějakou dobu bude hlavně na rodičích hráčů, jestli jim umožní účast na případných akcích. Nějaké možnosti už v hlavě mám. Dostal jsem teď třeba na stůl pozvánku na turnaj do Ostravy na začátek července, ale i mimo něj mám v plánu odehrát se všemi našimi mládežnickými týmy několik přípravných zápasů. Dá se říci, že se s lehkými omezeními zase vracíme k normálu.“