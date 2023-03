Basketbalisté Jiskry Domažlice zakončili základní část druhé ligy výhrou nad Příbramí a porážkou s Benešovem. Jiskra v konečné tabulce obsadila šesté místo a ve čtvrtfinále play-off vyzve svého sobotního soupeře z Benešova. Základní část basketbalové druhé ligy byla tuto sezonu hodně vyrovnaná, protože čtvrté Rokycany a desáté Kbely, prvního sestupujícího, dělily v tabulce jen dvě prohry. Sestup s devíti výhrami na soutěž dlouho nepamatuje. Jiskře v posledním dvoukole hodně nahrály výsledky ostatních konkurentů v boji o play-off, nakonec se povrdila predikce potřeby alespoň jedné víkendové výhry.

Jiskra Domažlice (bílé dresy) - Benešov 82:84, 18. března 2023. | Foto: Jiří Pojar

BK Jiskra Domažlice - BC Benešov 82:84 (25:18, 45:36, 57:65)

Statistiky: fauly: 18:21, trestné hody: 28/14:21/12, trojky: 8:12. Body Jiskry: Štípek 23 (5), Bauer 21, Zvolánek 11, Jiřinec 9, Hrubý 8 (2), Tikalský 4, Winter 3 (1), Vlášek 2, M.Prettl 1, Karlíček, Höll.

"Po opatrných prvních pěti minutách jsme na soupeře vlétli, zasypali ho pěti trojkami a v dobrém výkonu pokračovali ve druhém hracím období. Výsledkem bylo vedení 45:36 po první polovině zápasu. V nástupu do třetí čtvrtiny však na palubovce existovalo jen jedno družstvo. Benešov zvládl prvních sedm minut poměrem 20:3 a rázem se role obrátily. Lítý boj pokračoval i v poslední desetiminutovce, my jsme se dotáhli na 74:74. Bohužel bilance trestných hodů v posledních pěti minutách, kdy z jedenácti házených jsme proměnili jen dvě, což nás připravilo o cennou výhru. Výpadky ve třetí čtvrtině a na čáře trestného hodu v poslední čtvrtině nás stály vítězství a vnesly do nedělního zápasu nejistotu a nutnost naplno bodovat s předposledním celkem tabulky Příbramí, která překvapivě vyhrála v sobotu o bod v Klatovech," řekl klubovému webu trenér Jiskry Domažlice Karel Štípek.

Jiskra nezachytila začátek zápasu, a proto s Kbely prohrála

BK Jiskra Domažlice vs. BK Příbram 2000 113:70 (31:17, 48:32, 79:49)Statistiky: fauly 15:13, trestné hody 15/8:15/6, trojky 19:6. Body Jiskry: Štípek 26 (7), Winter 18 (4), Vlášek 14 (3), Jiřinec 13, Bauer 12, Hrubý 11 (3), Tikalský 7 (1), M.Prettl 5 (1), Zvolánek 4, Karlíček 2, Höll 1."Středočeši přišli v Klatovech kvůli zranění o čtyři hráče, takže do Domažlic přijeli ve zdecimovaném stavu. Prvních sedm minut ještě drželi krok, pak se však začala projevovat naše kvalita a šíře kádru. Připsali jsme si rekordní výhru v sezoně a podruhé jsme překonali stobodovou hranici. Hráčem víkendu je nepochybně rozehrávač Honza Štípek s celkem 49 body, dvanácti nastřílenými trojkami s úspěšností 70,58 %, který navíc skvěle dokázal tvořit a usměrňovat hru. Do série s Benešovem rozhodně nebudeme vstupovat v roli favorita. V posledním vzájemném zápase jsme se však přesvědčili, že tým rozhodně má kvality třetí celek tabulky významně potrápit," uvedl Štípek.

Basketbalová Jiskra ovládla ligová derby