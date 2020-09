Pro jejího tradičního účastníka BK Jiskra Domažlice bude podle slov předsedy klubu a jednoho z koučů áčka mužů Tomáše Budky vzhledem k citelnému zúžení kádru hlavním úkolem záchrana v soutěži.

„Až na Matěje Sůvu nám odešli všichni Plzeňáci. Zeman nemůže hostovat kvůli věku, März chce vedle první ligy v Plzni hrát druhou z časových důvodů za bližší Rokycany a Batysta chce působit také blíže svému bydlišti. U něj je však ještě vše v jednání. Naštěstí nám i nadále zůstává k dispozici náš odchovanec Martin Mach na mimořádné hostování, ale vzhledem k jeho posílené roli v kádru extraligového Děčína je počet zápasů za Jiskru velkým otazníkem. Z našich mladých, bohužel, zatím ještě nikdo ani věkově ani výkonnostně nedorostl úrovně druhé mužské ligy,“ popisuje aktuální stav Budka.

Zdroj: Deník / Robert Babor

Několik perspektivních dorostenců tak klub nechá ´otrkávat´ za béčko v krajském přeboru a povzbuzením pro Jiskru může být prvenství na přípravném turnaji před dvěma týdny v Klatovech. „Je to jasný vzkaz pro hráče stávajícího kádru, že v letošní sezoně ke svým povinnostem budou muset přistoupit ještě zodpovědněji a důsledněji. Jako celá země jsme i my v klubu zasaženi koronavirovou situací, takže budeme na trénincích i při zápasech postupovat podle manuálu České basketbalové federace. Věřím, že se sezona bude vyvíjet s co nejmenšími zádrhely, že bude minimální množství odložených zápasů, a že se oblíbených sportem budeme moci zase naplno bavit. Věřím i v podporu našich příznivců, nebojte se nás přijít do Městské sportovní haly přijít povzbudit,“ burcuje své svěřence i fanoušky Jiskry zkušený trenér.

V sobotu v 9 hodin zahájí den plný basketu nejmladší hráči kategorie U12 dvojzápasem se stejně starými hráči BK Sokolov. Po nich se na palubovce od 12:30 představí v kategorii U17 stejní soupeři. Od 15 hodin se na palubovku dostanou ligoví žáci kategorie U14, kteří změří své síly s BK Tábor. Od 18 hodin přijde sobotní vrchol v podobě áčka mužů proti rezervě extraligových Litoměřic. V neděli nabitý program pokračuje od 10 hodin, kdy odehrají zápas muži se Slunetou Ústí nad Labem a po nich od 12:30 ligoví žáci U14 proti Jižním Supům. „Za víkend bude k vidění sedm basketbalových utkání, Tak nás přijďte povzbudit,“ zve diváky Budka.