Body: Bauer 20, Štípek 12, Hrubý 10, Jiřinec 9, Císař 6, Tauer 6, Tikalský 6, Blacký 4, Prettl 2, Papež 1.

„První utkání této sezony bylo charakteristické zbytečnými ztrátami a neproměňováním střel, které hráči jindy „trefují“. Ve vedení utkání se soupeři pravidelně střídali. V šesté minutě poslední čtvrtiny šli hosté do vedení již o deset bodů. Domažlice však dokázaly nepříznivé skóre snížit až na 75:76, ale v dalším útoku Radotína byl odpískán našemu hráči úmyslný faul, který soupeř potrestal dvěma trestnými hody a vzápětí úspěšnou smečí do koše. Tím zvýšil vedení na pět bodů a do konce utkání již zbývalo jen pár sekund,“ okomentoval zápas předseda Jiskry Domažlice Tomáš Budka.

BK Jiskra Domažlice – Sokol Kbely 77:64 (17:11, 37:29, 54:42).

Body: Bauer 35, Štípek 9, Jiřinec 8, Hrubý 7, Blacký 6, Císař 6, Tauer 4, Zvolánek 2.

„Povinnosti a nemoc byly příčinou, že soupeř dorazil na utkání jen se sedmi hráči, a proto jsme se snažili bránit po celém hřišti. Měli jsme velmi špatnou střelbu z dlouhé vzdálenosti. Sice jsme si dokázali vypracovat „otevřenou“ střelu, ale koš nedokázali trefit přesně. Z 25 střel jsme byli úspěšní jen čtyřikrát, což je šestnáct procent. Velmi dobrý zápas odehrál Pavel Bauer, který nastřílel 35 bodů,“ uvedl Budka.

Basketbalová Jiskra potrápila favorita play-off