S postupem do play-off je spokojený. „I když jsme už byli zachráněni, tak jsme v posledních dvou kolech chtěli potvrdit, že patříme do play-off. České Budějovice budou těžkým soupeřem, mají výbornou střelbu. Musíme se připravit po taktické stránce, abychom dokázali eliminovat jejich výbornou střelbu z dálky. Doufám, že teoretické znalosti dokážeme uplatnit na hřišti. Doma bychom mohli mít šanci, ale u soupeře to bude těžké. Budou nám chybět Baxa a Tikalský, a proto ty šance jsou menší,“ tvrdil trenér Jiskry.

BK Jiskra Domažlice – Válečníci Děčín 78:65 (14:22, 43:32, 65:43).

„Měli jsme pomalý rozjezd, soupeř měl v první čtvrtině výbornou střelbu z dálky, což se špatně bránilo. Ve druhé a třetí čtvrtině jsme zlepšili obranu a i díky rychlým protiútokům jsme zápas otočili,“ popsal Štípek.

BK Jiskra Domažlice – USK Ústí nad Labem 87:80 (20:15, 47:32, 61:61).

„Od začátku jsme vedli, během utkání až o 16 bodů. Soupeř se dotáhl a my jsme se báli o vítězství, ale v závěru zápasu jsme měli více štěstí a dali důležité koše,“ uzavřel Karel Štípek.

