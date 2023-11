Basketbalisté Jiskry Domažlice prohráli derby ve druhé lize na palubovce Rokycan 71:83. Ze soutěže odstoupily Klatovy, a tak Domažlice přišly o jeden duel krajského derby.

Na archivním snímku zápas BK Jiskra Domažlice - BK Příbram 2000 94:64. | Foto: Jiří Pojar

SKB Rokycany - BK Jiskra Domažlice 83:71 (17:11, 26:32, 57:48)

"Do prvního západočeského derby jsme vstupovali s dosavadní bilancí 5 výher/3 prohry v roli favorita. Papírové předpoklady jsme však nedokázali přetavit v realitu. Domácí, kteří měli na svém kontě doposud jedinou výhru, se po zaspaném začátku dokázali otřepat a druhou část první čtvrtiny dokázali urvat 11:0. My jsme se poté uklidnili, zpřesnili obranu a výsledkem bylo nadějné poločasové vedení o šest bodů. Do druhého poločasu však Rokycany nastoupily s již mnohokrát pro ně úspěšnou zónovou obranou, se kterou jsme si na extrémně malém rokycanském hřišti až do konce zápasu nedokázali poradit," napsal na klubový web předseda oddílu Tomáš Budka.

Statistiky: Trojky 6:8, trestné hody: 23/15:24/17, fauly 24:22, technické chyby: 1:2. Body Jiskry: Paidar 24 (5), Bauer 14, Vlášek 6 (1), Císař 6 (1), Petržík 5, Štípek a Záhoř po 4, Zvolánek 3 (1), Tauer 3, Jiřinec 2, Höll.

