Basketbalisté Jiskry Domažlice uspěli na padesát procent v domácím dvojzápase druhé ligy. Nejprve vyhráli nad Příbramí 94:64, ale druhý den padli s týmem Sokol Sršni Písek B.

Zápas BK Jiskra Domažlice - BK Příbram 2000 94:64. | Foto: Jiří Pojar

BK Jiskra Domažlice – BK Příbram 2000 94:64 (28:15, 50:30, 69:50).

„Bohužel do utkání nemohli nastoupit někteří zranění a nemocní hráči. K další komplikaci došlo těsně před utkáním, kdy kapitánovi Pavlu Bauerovi se obnovilo zranění lýtkového svalu. Do utkání jsme vstoupili aktivně a za první čtvrtinu si vybudovali třináctibodový náskok. Do poločasu jsme ho navýšili na 20 bodů. Utkání jsme kontrolovali, do konce zápasu jsme navýšili bodový rozdíl na 30 bodů,“ potěšilo trenéra Jiskry Domažlice Josefa Prettla.

K nejlepším střelcům utkání patřili Jiří Pajdar (19 bodů), Lukáš Zvolánek (17) a Matyáš Prettl (14).

BK Jiskra Domažlice – Sokol Sršni Písek B 69:81 (21:25, 42:51, 60:64).„Písečtí hráči v sobotu vysoko zvítězili v Klatovech pouze v sedmi hráčích. Přesto na nedělní zápas neponechali nic náhodě a do Domažlic přijeli posílení o další tři hráče. Nám oproti sobotě ještě scházeli Jiří Vlášek a Jan Blacký. Během prvního poločasu se hrál vyrovnaný basketbal, ale přesto hosté byli o krok napřed a do poločasu si vybudovali devítibodový náskok. Ve třetí čtvrtině jsme vysunuli obranu a tlačili na rozehrávku hostů, tím jsme získali některé důležité míče. Před poslední čtvrtinou byl stav 60:64. Bohužel nás v posledním dějství zradilo zakončení, zejména střelba z dálky. Písečtí si pohlídali závěr utkání a nakonec zvítězili 81:69. Nebyl to z naší strany příliš povedený zápas. Trápili jsme se zejména na útočné polovině při zakončení,“ řekl Josef Prettl.

