II. liga muži, 1. kolo: BK Jiskra Domažlice – BK Příbram 2000 87:62 (16:15, 39:30, 58:47).

Příbram dorazila pouze s osmi basketbalisty a celou první půli se držela domácím na dostřel. Jiskra prochází generační obměnou, na soupisku se vešli tři nováčci, začátek sezony a nerozehranost se na týmu také projevily. Především v útoku byly patrné chyby, mužstvo trápily ztráty, nakonec však byla důležitá zkušenost hráčů základní rotace i fyzická převaha, protože se protočili všichni hráči i z lavičky. Svým dílem a zkušenostmi přispěl i Jan Blacký, načínající už 23. sezonu v A týmu Jiskry. Vyzdvihnout je třeba vedle spolehlivých Štípka, Bauera a Jiřince i bojovníka Císaře a velmi užitečného Tauera (8 asistencí). Asi nejlepší individuální výkon podal Baxa se 14 body a téměř devadesátiprocentní úspěšností střelby z pole.

Statistiky: Fauly 20 : 19, trojky 2 : 5, trestné hody: 18/11 : 22/13. Body Jiskra: Bauer 17, Štípek 14 (2), Baxa 14, Jiřinec 13, Tauer a Císař 6, Zvolánek 4 (TH 4/4), Mat. Prett 4, Jan Blacký 2, Schreiber 2, Höll 2.

2. kolo: SKB Rokycany BK Jiskra Domažlice 75:57 (20:24, 31:39, 54:49).

Tradičně vyhecované derby rozhodli ve prospěch domácích dva hráči, kteří ještě v předloňské sezoně působili v Domažlicích – Matěj Sůva (24 bodů, z toho čtyři trojky) a Ondřej März (16 bodů). Hosté vstoupili do zápasu velmi aktivně, sebevědomě, s relativně malým množstvím chyb a vysokou úspěšností střelby, což znamenalo až desetibodový náskok, který Rokycany stáhly po chybách Domažlic na čtyři body po deseti minutách. Ve druhé čtvrtině pokračovala převaha Jiskry, která v 17. minutě znamenala až patnáctibodový náskok. Už na konci druhé čtvrtiny začalo být patrné, že Jiskra, hrající tentokrát v rotaci jen sedmi hráčů, přestává být přesná v obraně i v útoku. Přišly individuální chyby a s tím i snížení domácích na poločasových devět bodů. Rokycany pokračovaly ve stahování náskoku Jiskry a do vedení šly ve 28. minutě a do konce zápasu jen navyšovaly. Právě v té době exceloval Sůva, vyfaulovaly se domažlické opory Štípek s Tauerem a bylo přirozené, že v tomto stavu už tým nemohl konkurovat rozjetým Rokycanům. Nutno zmínit podstatně větší přísnost rozhodčích Perlíka a Bohaty na domažlické basketbalisty i lavičku. Technickou chybu lavičce hostů sice vzápětí kompenzovali technickou chybou i domácímu trenérovi, neklid a neukázněnost Rokycan v domácím prostředí však zasloužily více než jedno napomenutí. Výkon Domažlic po celých 27 minut zápasu však dává naději, že v domácí odvetě v lednu 2022 Rokycanům mohou prohru vrátit i s úroky. Chodové měli na soupisce samé odchovance, zatímco za Rokycany nastoupilo sedm hráčů původem z Plzně.

Statistiky: Fauly 15 : 22, trojky 5 : 4, trestné hody: 31/16 : 19/11. Body Jiskra: Bauer 15, Císař 14 (4), Jiřinec 10, Štípek 9, Baxa 4, Schreiber 3, Tauer 2, Höll, Novák, Prettl, Zvolánek, Klukan.

Nadregionální liga, U17, 1. kolo: BK Grizzlies B – BK Jiskra Domažlice 52:77 (8:23, 25:43, 37:53).

Basketbalisté Domažlic nastoupili v netradiční sestavě. Chyběli hráči, kteří nastupují v extraligovém týmu Loko Plzeň a další z osobních důvodů (nemoc, taneční). Tým tak byl doplněn o mladé hráče z kategorie U15. Utkání se přesto od začátku vyvíjelo ve prospěch hostů z Domažlic. Hostující tým po celou dobu kontroloval utkání. Komplikace nastala ve třetí čtvrtině, kterou domácí vyhráli a začali snižovat náskok hostů. Přesto to na obrat v utkání nestačilo. Výhra trenéry potěšila, ale s předvedeným výkonem spokojenost nepanovala.

Žákovská liga, U14: BK Jiskra Domažlice – Jižní supi 61:41 (22:10, 33:27, 47:35); BK Jiskra Domažlice – Sokol Vyšehrad 81:24 (18:6, 36:12, 55:18).