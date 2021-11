II. liga mužů, 8. kolo: BK Jiskra Domažlice vs. BK Wolves Radotín 59:89 (13:21, 30:45, 43:66).

Jiskra vstupovala do dalšího domácího zápasu s celkovou pasivní dosavadní bilancí 2 – 4 a potřebovala tedy nutně body k tomu, aby se posunula do klidnějšího středu tabulky. Pomoci jí k tomu má nová posila, dobře známý Martin Hrubý, syn domažlické legendy Václava Hrubého. Zkušený prvoligový hráč, který již jednu sezonu 2011-12 za Jiskru ve druhé lize nastupoval, tehdy i po boku svého otce. Přestup Martina Hrubého se „upekl“ velmi rychle během tří dnů v týdnu před zápasem a bylo vidět, že se Martin Hrubý teprve se svými novými spoluhráči sžívá. Tuto premiéru celému týmu rozhodně Radotín neulehčil. Jeho hráči byli od začátku rychlí, přesní, důslední a tvrdí v obraně a k tomu ještě navíc nesmírně efektivní ve střelbě, především z dlouhé vzdálenosti. O tom svědčí převaha ve střelbě trojek 3:13 ve prospěch Pražanů. Za celý zápas vítězové nedali domácím sebemenší naději na zvrat a zcela po zásluze si odvezli z Chodska důležitou třicetibodovou výhru.

Statistiky: Trojky: 3:13, fauly 18:18, technické chyby: 1:1, trestné hody: 12/8:18/8. Body Jiskry: Hrubý 13 (2), Bauer 11, Jiřinec 10, Tauer, Schreiber, Prettl a Baxa po 4, Mat. Císař 3 (1), Jan Blacký, Štípek, Zvolánek po 2, Höll.

9. kolo: BK Jiskra Domažlice – BC Benešov 87:52 (24:6, 39:24, 52:35).

Nedělní zápas s Benešovem se od začátku odehrával podle úplně jiných not než s Radotínem. Dlouho nepamatujeme od Jiskry tak impozantní vstup do zápasu jako právě se Středočechy – šestá minuta 18:2, po 1. čtvrtině 24:6. Ve druhém hracím období sice hosté zastavili útočnou smršť domácích borců, po poločasové pauze se dokonce dostali až na nejnižší rozdíl v utkání dvanácti bodů, ale od 25. minuty už nebylo pochyb o dominanci domácích. Ti svoji převahu stupňovali i v poslední čtvrtině, aby zápas nakonec vyhráli velmi sympatickým rozdílem 35 bodů. Skóre může být v konečném účtování velmi důležité, protože v tabulce můžou hrát roli i vzájemná utkání. Nutno říci, že zápas s Benešovem se Jiskře hodně povedl, většina borců předvedla nadprůměrné výkony. Martin Hrubý už se daleko více zapojoval do kombinací a celý tým hrál s velkou radostí a nadšením. Po utkání velmi pozitivně hovořil i pivot a opora Jiskry Pavel Bauer: „Byla to povedená hra. Když budeme takhle hrát i nadále, tak sestup nehrozí. I já jsem si spravil chuť po studené sprše s Radotínem.“ Kapitán Jiskry zhodnotil přínos posily Martina Hrubého: „S ním je to hlavně změna ve hře. S Martinem se nabourají zajeté koleje a stereotypy naší hry a celkově je to osvěžující. A ukazuje se, že je to opravdu ostřílený prvoligový hráč.“

Statistiky: Fauly: 29:25, trojky 5:6, trestné hody: 25/22:29/10. Body Jiskry: Bauer 18, Štípek 15 (2), Mat. Císař 15 (1), M. Hrubý 13 (2), Tauer 9, Jiřinec 8, Baxa 4, Schreiber 3, Jan Blacký 2, Höll, Mat. Prett, Zvolánek.

Žákovská liga, mladší žáci U14, 9. kolo: BK Jiskra Domažlice – Sokol Písek Sršni 84:50 (20:18, 40:28, 66:37).