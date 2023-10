Basketbalisté Jiskry Domažlice zajížděli ke dvěma zápasům druhé ligy na Vysočinu. V Jihlavě i v Pelhřimově prohráli. Další zápas hraje Jiskra v sobotu 14. října od 18 hodin v Městské sportovní hale Domažlice s Příbramí.

Na archivním snímku zápas basketbalistů Domažlic (bílé dresy) proti Klatovům ve druhé lize. . | Foto: Jiří Pojar

BC Vysočina - BK Jiskra Domažlice 81:72 (24:21, 41:42, 57:51)

"K utkání z různých důvodů nemohli odcestovat zejména starší a zkušení hráči Hrubý, Císař, Jiřinec, Tauer a Štípek. Bohužel nám nevyšel vstup do utkání a domácí celek si během první čtvrtiny vypracoval až jedenáctibodový náskok. Přesto do konce první čtvrtiny jsme snížili náskok jihlavských hráčů na pouhé tři body. Ve druhé čtvrtině byl k vidění bojovný basketbal a soupeři jsme značně zatápěli. Zlepšenou obranou jsme eliminovali snadné koše domácích a do šaten odcházeli s jednobodovým náskokem 42:41. Bohužel pro vývoj utkání se stala třetí čtvrtina osudnou, kdy jsme zaznamenali pouze devět bodů a tento herní úsek prohráli 9:16. I když jsme nesložili zbraně a bojovali až do samého závěru o každý bod, na zvrat v utkání to nestačilo a zaznamenali jsme tak první prohru v soutěži 72:81. Přesto tento výsledek a i průběh utkání dávají našim hráčům velké šance do odvety. I když ve hře bylo hodně chyb a nepřesností, všichni hráči si zaslouží velké poděkování za bojovnost a nasazení. K nejlepším hráčům patřili Jiří Pajdar, Pavel Bauer a Lukáš Zvolánek," hodnotil zápas na klubovém webu trenér Josef Prettl.

Jiskra dvakrát vyhrála. Fanoušci se mají na co těšit, prohlásil trenér Prettl

GBA Sojky Pelhřimov - BK Jiskra Domažlice 98:81 (31:25, 57:36, 82:60)"Domácí tým byl v soutěži zatím neporažen a i v tomto utkání byl favoritem. Pelhřimovští mladí hráči z basketbalové akademie vlétli do utkání s velkým elánem a za první čtvrtinu zaznamenali 31 bodů. Přesto jsme dokázali reagovat a po prvním herním období prohrávali pouze o šest bodů. Bohužel druhá čtvrtina nebyla příliš vydařená a domácí hráči ji vyhráli o 15 bodů. V tomto herním období zaznamenali pět úspěšných tříbodových pokusů (v celém utkání 10 přesných tříbodových střel). Do šaten se odcházelo za stavu 57:36. Náskok o 21 bodů dodal Pelhřimovu jisté uklidnění. My jsme však nesložili zbraně, nepodlehli velkému tlaku a po celou dobu druhého poločasu makali. Odměnou nám bylo vítězství ve druhém poločase 45:41. Přesto na celkový obrat v utkání to nestačilo a domácí vyhráli i čtvrté utkání tentokrát o 17 bodů 98:81. V tomto případě nás může velice mrzet herní výpadek ve druhé čtvrtině, protože jinak se jednalo o vyrovnané utkání. Přesto nutno poznamenat že pelhřimovské Sojky disponují velkou herní kvalitou a jedná se o velice kvalitní tým, který se netají ambicemi postoupit do první ligy. Svůj herní prostor na palubovce dostali všichni hráči, kteří k utkání odcestovali. Je velmi potěšitelné, že všichni hráči zaznamenali body. Vyzdvihnout bych chtěl především výkon Pavla Bauera, velice dobře odehrál i Matyáš Prettl. Ve svém druhém utkání ve druhé lize mužů nastoupil Jakub Hasman, který se své šance zhostil velice dobře, zaznamenal 12 bodů a velmi překvapil svým herním projevem. Bylo to velice fyzicky náročné utkání a všichni hráči si sáhli na dno svých sil. Za to bych chtěl všem velice poděkovat. I když tento víkend nebyl úspěšný, co se týče bodového zisku do tabulky druhé ligy, přesto bych hodnotil víkend kladně, protože hráči si dokázali, že mohou hrát vyrovnané utkání i s největšími favority celé soutěže," konstatoval Josef Prettl.

Můj smělý cíl je postup do play-off, říká před začátkem ligy trenér Prettl