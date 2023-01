Statistiky: Trojky 13:8, trestné hody 8/4:26/16, fauly 25:15. Body Jiskry: Bauer 21 (1), Hrubý 14 (2), Jiřinec 13, Tikalský 8 (1), Jan Blacký 7 (1), Štípek 7 (1), Císař (2), Zvolánek 2.

"Proti nám stál nabuzený a kompletní soupeř, který toužil po odvetě za třináctibodovou porážku v říjnu 2022 v Domažlicích. O výsledku rozhodl již samotný nástup do zápasu, kdy domácí šli již v páté minutě do trháku 17:2 a v průběhu druhé čtvrtiny vedli dokonce až rozdílem 25 bodů. Ve druhé polovině zápasu jsme sáhli ke změně v obraně, skvěle se nám dařila elastická zónová obrana a výsledkem bylo snížení náskoku na sedm bodů 100 vteřin před koncem. Bohužel v samotném závěru nám nevydržela stoprocentní koncentrace, přidaly se individuální chyby, a proto jsme se neudrželi v rozdílu do 12 bodů, abychom měli se soupeřem lepší vzájemné utkání," hodnotil zápas pro klubový web trenér Karel Štípek.

FOTO: Domažlice prohrály oba zápasy krajského derby s Klatovy