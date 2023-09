Basketbalisté Jiskry Domažlice začali sezonu druhé ligy skvostným způsobem. Chodové porazili v domácím prostředí České Budějovice (78:74p) i Benešov (92:51).

Na archivním snímku zápas Jiskra Domažlice (bílomodří) - Tigers České Budějovice 80:95, 22. října 2022. | Foto: Jiří Pojar

BK Jiskra Domažlice - Tigers České Budějovice 78:74p (18:19, 33:41, 53:59, 70:70).

"Drama jako v play-off s vyvrcholením v prodloužení. Hosté přivezli do Domažlic také mladý tým a ještě k tomu pouze osm hráčů. Ale nebylo to vůbec znát, byli rychlí, důrazní, odvážní s mnoha nájezdy a překvapivými řešeními v útoku. My jsme ztráceli vinou nešťastné poslední minuty druhé čtvrtiny v poločase osm bodů a ještě ve 29. minutě jsme byli minus 13 bodů. Trpělivostí a vírou v to, že soupeři budou odcházet fyzické síly, jsme překlopili ve 38. minutě vedení na svoji stranu. V poslední minutě zápasu jsme po trojce Vláška vedli o tři body, ale bohužel nezkušeností a vlastními chybami jsme darovali hostům možnost posledního útoku a ti 3,8 vteřiny před koncem základní hrací doby šťastnou trojkou vyrovnali. V pěti minutách prodloužení už padlo celkem jen 12 bodů, na všech byla vidět snaha hlavně neudělat chybu a nakonec se nám i díky trojce Martina Hrubého s následnou úspěšnou "šestkou" podařilo urvat veledůležitou výhru," řekl klubovému webu trenér Jiskry Domažlice Josef Prettl.

Statistiky: Trojky: 8:7, trestné hody: 14/8:21/15, fauly: 22:22. Body Jiskry: Zvolánek 18 (2), M. Hrubý 12 (2), Bauer 11 (1), J. Štípek 9 (2), Paidar 8, Petržík 6, Tauer a Prettl po 4, Císař 3, Vlášek 3 (1), Holý, Záhoř.

BK Jiskra Domažlice - BC Benešov 92:51 (25:20, 43:30, 64:48)."Benešov po jednoznačné výhře o dvacet bodů v Klatovech přivezl do Domažlic tým bez několika opor z úspěšné minulé sezony. Za nás nemohl pro zranění kotníku z utkání s Českými Budějovicemi nastoupit Štípek a na hře perimetru to bylo zpočátku znát. Odpor Benešova jsme zlomili až ve třetí čtvrtině a poslední hrací období se skóre 28:3 už bylo exhibicí našeho mladého družstva. Výkon proti Benešovu je příslibem do celé sezony, mladí i sami sobě dokázali, že třetí nejvyšší soutěži dospělých výkonnostně dorostli a když se jim ještě podaří vyvarovat výkyvů, mají se možná naši příznivci v nové sezoně na co těšit," prohlásil trenér Josef Prettl.Statistiky: Trojky: 15:11, trestné hody: 15/11:15/11, fauly: 16:17. Body Jiskry: Bauer 18 (100% střelba za dva body), Paidar 15 (1), Císař 12 (1), Hrubý 11 (1), Holý 8 (1), Prettl 8, Vlášek 7 (1), Záhoř 6, Petržík, Tauer a Zvolánek po 2, Schreiber.

