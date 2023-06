Basketbalová Jiskra Domažlice vstoupí do sezony 2023-2024 druhé ligy mužů pod vedením trenéra Josefa Prettla. Ten nahradí Karla Štípka. Změna na trenérském postu souvisí především se snahou vedení klubu o omlazení kádru.

Na archivním snímku zápas Jiskra Domažlice (bílé dresy) - Benešov 82:84, 18. března 2023. | Foto: Jiří Pojar

„Do týmu budou zařazeni někteří úspěšní dorostenci, které vedl Josef Prettl již od žákovské kategorie. Myslím si, že nejen za svoji osobu vyjadřuji velký dík a uznání dosavadnímu trenéru Karlu Štípkovi, který byl v roli trenéra A týmu mužů ve druhé lize nepřetržitě 14 sezon. Ve většině ročníků tým dovedl do play-off, dvakrát dokonce i přímo do bojů o postup do první ligy. Zařadil se mezi největší trenérské persony v historii domažlického basketbalu. Jako předseda oddílu plánuji zapojení Karla Štípka do další práce v rámci struktur klubu,“ vysvětlil předseda BK Jiskra Domažlice Tomáš Budka.

