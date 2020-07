Zásluhou Lucie Davidové v kategorii žen a společně s jejím otcem Ivanem v premiéře týmové soutěže smíšených dvojic Tandem konkrétně do Stříbra. Na start znovuobnoveného terénního běhu, tzv. trailu, se v Šidlákově postavilo 62 běžců a z toho 18 žen.

Závod odstartoval jeden ze zakladatelů původního závodu a bývalý elitní domažlický běžec Bohuslav Balcar.

Náročná trasa dlouhá přes 17 kilometrů vedla přes Liščí domky, Starý Herštejn a haltravský hřeben. „Za Sádeckými skálami se z hřebenovky seběhnulo pod sjezdovku a ta se následně vybíhala, nebo spíše vycházela. Myslím, že velkou část běžců bude tento čtyřistametrový úsek ještě dlouho budit ze spaní. Pro diváky byla tato část závodu velmi atraktivní, pro nás běžce už méně,“ už s úsměvem na rtech v cíli popisoval místy až extrémní trať jeden z hlavních organizátorů a vynikající běžec, druhý v capartickém cíli letošní ´Haltravy´, Ondřej Teska.

Celkem na trati běžci nastoupali přibližně 530 výškových metrů a většina se shodla, že se jedná o nejtěžší závod ze seriálu Běžec Chodska. Ještě, že pořadatelé na čtyřech místech připravili občerstvovací stanice.

Už od úvodních metrů závodu ukázal všem záda loňský vítěz Jiří Voják z Mílařů Domažlice a v solo závodě si doběhl pro jasné vítězství v čase 1:11:48 hodiny. O druhé místo se v průběhu závodu přetahovali právě Ondřej Teska z Lesů ČR a vítěz kategorie mužů do 50 let Josef Veber startující za LK Tatran Chodov. Závodilo až do závěrečných metrů, kdy o něco více sil měl ten mladší z dvojice. Teska doběhl v čase 1:17:41 hod. a třetí Veber o tři vteřiny později. "Rozhodl výšlap sjezdovky,“ přiznal Josef Veber.

Pro čtvrté místo si doběhl vyznavač extrémních běžeckých závodů Filip Cenefels za 1:21:10 hod. Do jedné hodiny a 21 minut se se svým časem vešli ještě Norbert Klvaň z Kolína, vítěz kategorie do 60 let Ivan David ze Stříbra a syn české běžecké legendy Vlastimil Zwiefelhofer mladší v dresu Atletiky Klatovy. Nejstarší mužskou kategorii nad 60 let ovládl suverénně domácí Oldřich Kovařík.

Ženám v letošním ročníku suverénně kralovala Lucie Davidová ze Stříbra, když ze Šidlákova do Capartic dorazila v čase 1:28:16 hod.. Druhou ženou v cíli byl loňský objev sezony Zdeňka Lebová z Postřekova, třetí doběhla Vendula Peteříková stupňující formu po mateřské pauze.

Novinkou závodu byla soutěž smíšených dvojic nazvaná Tandem. V něm zvítězil stříbrský rodinný tým Peerpetum Mobile složený z vítězů svých kategorií Ivana a Lucie Davidových. Druhé místo obsadil partnerský tým Krok za krokem ve složení Jan Mach a Vendula Peteříková, které na stupně vítězů doprovodila (v náručí) i jejich dcerka Verunka. Třetí místo v Tandemu obsadili Psohlavci Pavel Majer s Martou Kobanovou.

„Počasí běžcům poměrně přálo, což se projevilo i na uvolněné atmosféře při závěrečném vyhlašování výsledků. Nejrychlejší běžec převzal putovní pohár, který pro závod daroval Olda Kovařík. Ti nejlepší obdrželi ručně vyráběné perníkové medaile a diplomy. Byla i tombola. Posezení se pak pro některé protáhlo až do pozdních odpoledních hodin,“ doplnil další informace Ondřej Teska a poděkoval městysu Klenčí pod Čerchovem za zajištění dopravy závodníků autobusem na start do Šidlákova a hasičům z Klenčí a Dílů a všem ostatním dobrovolníkům za pomoc při organizaci závodu.

Jednotlivci:

1. Voják Jiří 1988 Mílaři Domažlice 1:11:48

2. Teska Ondřej 1986 Lesy ČR 1:17:41

3. Veber Josef 1975 LK Tatran Chodov 1:17:44

4. Cenefels Filip 1994 ready2win 1:21:10

5. Klvaň Norbert 1972 Sokol Kolín 1:21:35

6. David Ivan 1964 SV Stříbro 1:21:44

7. Zwiefelhofer Vlastimil ml. 1985 Atletika Klatovy 1:21:59

8. Kouřík Pavel 1993 Sokol Díly 1:24:45

9. Killermann Felix 1992 Rötz 1:25:45

10. Mitáček Jan 1987 Jiskra Domažlice 1:25:46

11. Dolejš Tomáš 1982 Sokol Mochtín 1:25:59

12. Majer Pavel 1976 Domažlice 1:26:05

13. Mach Jan 1984 HO Teplice nad Metují 1:26:39

14. Janda David 1980 SDH Malá Víska 1:27:00

15. Drábek Lukáš 1995 STG Holýšov 1:28:06

16. Davidová Lucie 1994 Stříbro 1:28:16

17. Jung Patrik 1995 Jabkoty Kdyně 1:29:57

18. Petrásek Radek 1979 Horšovský Týn 1:30:00

19. Sokol Martin 1979 Axon Sport Team 1:30:15

20. Kuželka Antonín 1975 Sokol Postřekov 1:31:41

21. Kotlan Milan 1982 Lesy ČR 1:32:29

22. Švarc Norbert 1972 Mílaři Domažlice 1:32:30

23. Heidler Luděk 1983 Chodov 1:33:23

24. Kovařík Oldřich 1958 Capartice 1:33:30

25. Hammerle Petr 1972 HSC Capartice 1:37:40

26. Klufa Josef 1979 Domažlice 1:39:29

27. Dufek Václav ml. 1992 Tenisek Buštěhrad 1:40:54

28. Žambůrek Karel 1969 Kdyně 1:41:38

29. Černý František 1975 Postřekov 1:41:42

30. Lebová Zdeňka 1980 Postřekov 1:42:29

31. Jílek Pavel 1978 Cyklo Malát Klatovy 1:42:48

32. Peteříková Vendula 1989 Horšovský Týn 1:42:53

33. Václav Dufek 1958 Velosport Domažlice 1:43:00

34. Kalous Roman 1979 Domažlice 1:44:06

35. Kobanová Marta 1976 Mílaři Domažlice 1:46:06

36. Voráček Karel 1963 Sokol Dolany 1:48:42

37. Anton Pavel 1969 TJ Kličany 1:50:08

38. Fait Karel 1950 AGP Domažlice 1:50:10

39. Chmelíková Martina 1983 Šneci v běhu 1:50:59

40. Diviš Miloslav 1975 Šneci na útěku 1:53:05

41. Doležalová Petra 1993 Plzeň 1:55:49

42. Petrásková Martina 1981 Horšovský Týn 1:58:01

43. Fišerová Miloslava 1976 Klenčí pod Čerchovem 1:59:29

44. Kučera Michal 1985 KOME Kraslice 1:59:50

45. Lukačišin Milan 1955 Cyklo Malát Klatovy 2:00:18

46. Ruská Alexandra 1984 Hujerojc 2:01:52

47. Kobesová Marie 1984 Klenčí pod Čerchovem 2:03:25

48. Kitzbergerová Kristýna 1985 Třista60 2:03:33

49. Gyori Robert 1982 Vranov 2:04:48

50. Jirasko Jiří 1971 Vranov 2:05:47

51. Pinkrová Kristýna 1981 Muzeum Chodska 2:07:35

52. Rubášová Štěpánka 1972 Horšovský Týn 2:08:14

53. Pernikl Lukáš 1986 Mílaři Domažlice 2:14:50

54. Tichá Libuše 1982 Brnířov 2:15:05

55. Kolářová Lenka 1984 Rozběháme Domažlice 2:17:57

56. Hůrka Antonín 1993 Velosport Domažlice 2:19:13

57. Timurová Pavlína 1984 Domažlice 2:19:38

58. Šupová Jana 1972 Hlemýždi Chodska 2:33:23

59. Hojda Petr st. 1957 Hlemýždi Chodska 2:33:24

60. Novák Zdeněk 1952 Lomikar Domažlice 2:37:13

61. Hammerlová Petra 1976 HSC Capartice 2:51:20

62. März František 1943 Sokol Kout 3:00:34

Tandemy:

1. Peerpetum Mobile David Ivan 1:21:44

Davidová Lucie 1:28:16 02:50:00

2. Krok za krokem Mach Jan 1:26:39

Peteříková Vendula 1:42:53 03:09:32

3. Psohlavci Majer Pavel 1:26:05

Kobanová Marta 1:46:06 03:12:11

4. KuLe Kuželka Antonín 1:31:41

Lebová Zdeňka 1:42:29 03:14:10

5. Petráskojc Petrásek Radek 1:30:00

Petrásková Martina 1:58:01 03:28:01

6. Šneci na útěku Diviš Miloslav 1:53:05

Chmelíková Martina 1:50:59 03:44:04

7. Kristýna a Franta Černý František 1:41:42

Kitzbergerová Kristýna 2:03:33 03:45:15

8. HSC Capartice Hammerle Petr 1:37:40

Hammerlová Petra 2:51:20 04:29:00

9. Lomikar a Kozinová Novák Zdeněk 2:37:13

Pinkrová Kristýna 2:07:35 04:44:48

10. Hlemýždi Chodska Hojda Petr st. 2:33:24

Šupová Jana 2:33:23 05:06:47