A ačkoliv bylo družstvo Střešovic složeno jen z dorostenek či juniorek, na prestižním turnaji dospělých dosáhlo v kategorii Open W na senzační stříbro. Právě i díky výkonům Šárky Ježdíkové, která ve svém stále ještě mladém věku výrazně převyšuje některé starší a zkušenější hráčky.

Spojení Klatovy – Tatran. Jak ses k nabídce účastnit se turnaje v dresu pražských Štřešovic vlastně dostala?

V dubnu se mi ozval Tatran, že by chtěl, abych za něj od nové sezony hrála. Teď mě tedy chtěli vidět v akci. Nabídli mi možnost si o prázdninách zahrát turnaje v jejich dresu a klidně s sebou vzít i někoho, kdo by si za Tatran také rád zahrál. Tak jsme to s Ájou (Andreou Žižkovou) zkusily.

Šárka Ježdíková s Andreou Žižkovou získaly se střešovickým Tatranem na nedávném turnaji Czech Open stříbrné medaile.Zdroj: archiv hráček, Czech Open

Jak se ti na turnaji dařilo? Jaká byla tvá očekávání?

Z mého pohledu bych řekla, že se mi dařilo docela dobře. Během prvního zápasu jsem se rozehrála a pak už to šlo jen a jen lépe. Upřímně musím říct, že jsem žádná očekávání neměla. Přece jenom jsme jely na turnaj, kde hrají dospělí a my jsme byly tým složený z dorostenek a juniorek. Rozhodně jsem tedy nečekala, že bychom se mohly dostat až do finále. Do Prahy jsem jela si turnaj hlavně užít a zahrát si hezký florbal.

Měla jsi před Czech Open nějaké obavy?

Ano, asi jako před každým velkým turnajem. V prvním zápase jsem byla trošku nervózní, abych nezkazila nějakou úplně banální situaci, ale naštěstí ze mě tahle nervozita pak už spadla a hrálo se mi skvěle.

Šárka Ježdíková s Andreou Žižkovou.Zdroj: archiv hráček, Czech Open

Ve finále jste podlehly v derby pražským Bohemians 1:4. I přesto jste si zápas společně s Andreou Žižkovou určitě užily, je to tak?

Je pravda, že před finálovým zápasem jsem byla zase hodně nervózní, ale to ze mě naštěstí opadlo během slavnostního nástupu na hřiště. Zápas jsem si jinak užila, co nejvíc to šlo. Byl to opět zážitek, na který budu ještě hodně dlouho velmi ráda vzpomínat. Myslím si, že na takové zápasy se snad ani nedá zapomenout. A i když jsme finále nakonec prohrály, nikdo nebyl smutný, naopak. Protože stříbrná medaile pro nás byla obrovskou výhrou a odměnou za naše nasazení a skvělou hru v průběhu celého turnaje.

Stříbrné medailistky Czech Open.Zdroj: archiv hráček, Czech Open

Vloni jsi s klatovským týmem do 14 let vybojovala na Prague Games stříbro, letos s Tatranem na jiném turnaji stejný kov. Jak vysoko letošní druhé místo z Czech Open ve své kariéře řadíš?

Určitě je zařadím úplně nejvýše. Byly jsme druhé mezi dospělými, a to je podle mě větší úspěch než například zmiňované loňské stříbro na Prague Games mezi svou věkovou kategorií.