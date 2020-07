Unikátní tenisový turnaj na dvou různých površích, antuce a koberci, pořádá rodina Šturmova s kamarády na památku bývalého hráče Sokola Babylon v okresním Davisově poháru, který hrál i přes handicap zákeřné nemoci. Memoriál je zařazen do celoročního seriálu Dotiko Tenis Tour.

Turnaje se zúčastnilo 13 párů, rozdělených do tří skupin.

Nejtěžší skupinou byla A, ve které startovaly domácí páry Čapek / Slepička a Pauler / Biedermann s favorizovanými Vartou a Lukáškem a také reprezentanty fotbalového A-týmu Jiskry Domažlice Mužíkem a Bauerem.

Mužík měl hrát původně s Preslem, který se nakonec nemohl zúčastnit, a Bauer s trenérem třetiligového týmu Pavlem Vaiglem.

Ten na turnaj přijel své svěřence alespoň povzbudit i se svým asistentem Petrem Dobrým, oba totiž čekal odpolední přátelský fotbalový zápas staré gardy Viktorie Plzeň v Milavčích.

Skupinu A vyhráli právě ´fotbalisté´ Mužík s Bauerem, když postupně porazili Paulera s Biedermannem 6:4, Slepičku s Čapkem 6:2 a nakonec i favority turnaje Vartu s Lukáškem 6:5.

Ve skupině B zvítězil pár SK Šumava Domažlice Hůtta / Steinbach, kteří se nejvíce natrápili s dvojicí dalších domažlických fotbalistů Souček / Karas (6:5). Dále se v ´béčku´ představila babylonsko-kdyňská dvojice Kortus / Heidler a páry Hlavsa / Vencl a Tomáš / Nick.

Skupinu C tvořily smíšené páry Vobruba / Brožová a Janek / Janková, dále Kaas / Černý a domácí nestárnoucí duo Šturma / Ševčík. Ti skupinu vyhráli a tím obsadili konečné třetí místo, což je specifikum babylonského turnaje.

Navíc se součtem věku 142 let získali primát nejstarší dvojice turnaje! Nejmladší pár Souček / Karas je na světě dohromady 39 let, takže rozdíl mezi nimi činí 103 let!

Ve finále turnaje se utkali Mužík / Bauer a Hůtta / Steinbach.

Lehkými favority duelu byli ´Šumaváci´, ale papírové předpoklady vzaly za své a domažličtí fotbalisté za nepříjemného větru taktickou hrou vyprovodili své protihráče hladce 6:2.

,,Čekal jsem, že nás sfouknou, ale opak byl pravdou. Kazili jednoduché údery a my jsme naopak chyby nedělali. Byl to super turnaj, který jsme si užili v době fotbalového volna. Moc rád sem jezdím, vloni jsme tu ale s Tondou Preslem neuspěli. Letos už to s Bauím vyšlo. Sice jsme nebyli v optimální formě, měli jsme den před tím dokopnou, ale postupem času jsme střízlivěli a naše forma gradovala. Soupeři hráli dobře, je vidět, že chodí hrát pravidelně,“ okomentoval turnaj po finálovém utkání Petr Mužík.

,,Nikdo nečekal, že vyhrajeme tolik zápasů a nakonec i celý turnaj. Já jsem se dva zápasy rozehrával, ale naštěstí Munda hrál celý turnaj výborně. Všechny zápasy hlavně ve skupině byly vyrovnané a měli jsme štěstí, jen ve finále jsme překvapivě soupeře přehráli,“ viděl turnaj jeho spoluhráč Marek Bauer.

Za poražené finalisty se vyjádřil zklamaný David Hůtta: ,,Na turnaj jsme se moc těšili, protože jsme tu s Jirkou hráli naposledy v roce 2016. Vždy se tu sejde perfektní parta lidí. Gratuluji Petrovi s Markem k zaslouženému vítězství. Finále nám nevyšlo a soupeřům jsme to lacinými chybami velmi usnadnili, ale tím nechci snižovat výkon soupeřů, vyhráli opravdu po zásluze.“

„Po skončení turnaje následovalo tradiční občerstvení na naší rodinné chatě a opět proběhlo i zpívání. Tentokrát s neteří našeho Honzíka Aničkou Černou a včetně jeho velmi oblíbené písničky od Michala Tučného ´Tam u nebeských bran´ a jiných populárních písní,“ dodal hlavní organizátor Jan Šturma starší.

Jiří Pojar, Robert Babor