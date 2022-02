Vicemistryně světa považuje za svůj nejpovedenější rok 2014. „Vyhrála jsem anketu Sportovec okresu Domažlice, vyhrála jsem mistrovství Maďarska, Rakouska, druhá jsem byla na světě, třetí na Evropě a s družstvem masters jsme vyhráli Evropu,“ vyjmenovala s tím, že každý rok přiveze medaili z velkých závodů.

Jaroslava Záhořová se pere ve váze 63 kilogramů, ale teď v kategorii 70 kg. „To je tím, že neshazuji. Jinak je moje váha 63 kilo,“ dodala excelentní judistka.

Bronz z posledního světového šampionátu měl pro Jaroslavu Záhořovou cenu zlata, protože se na závodní tatami vrátila po dvouleté pauze kvůli dvěma operacím. „Nečekala jsem takový návrat, i když si vždy jedu pro medaili. Jsem ráda i za bronz, protože o třetí místo musím bojovat a vyhrát, abych neskončila pátá. Účast ve finále je hezká, nejhůř budu druhá. Bronzová medaile mě těší, protože jsem neprohrála a medaile je zasloužená,“ vysvětlila.

Domažlická Jaroslava Záhořová zlatá na MČR Masters v judu 2020

Členka Judo Clubu Domažlice z velké části financuje své závody z rodinného rozpočtu, pomohou i sponzoři. „Když je ale úspěch, tak je to krásné,“ uvedla Jaroslava Záhořová, která je v civilním životě dopravní dispečerkou u ČD Cargo v Domažlicích.

S judem začínala v Poběžovicích na začátku povinné školní docházky a vydržela u něj až do veteránské kategorie. Všímá si, že k závodům se do veteránské kategorie vracejí bývalí judisté. „Skončili třeba v osmnácti letech, založili rodiny, pak se k judu vrátili jako trenéři. Hodně se vracejí třicetiletí, kteří trénují v oddílech a zjistili, že existují závody pro veterány,“ konstatovala Záhořová.

Špičková judistka upozornila, že i ve veteránské kategorii musí sportovci tvrdě trénovat, aby uspěli. „Myslela jsem si, že ve veteránském judu trochu potrénuji a pojedu si na závody, ale takhle to bohužel nefunguje. Chodím do posilovny, běhat a plavat. Musím opravdu trénovat, není to tak, že si půjdu na procházku a řeknu si, že v sobotu jsou závody, tak na ně pojedu,“ popsala držitelka mnoha medailí.

Závodit chce co nejdéle, co jí dovolí zdraví. „Když vím, že nemám natrénováno, tak není pro mě důležité někam honem jet. Spíše se udržuji ve fyzické kondici, aby člověk z toho nevypadl. V tomto věku pro mě není důležité nutně jet na závody. Snažím se trochu předávat zkušenosti dětem. Je hezké, když přivezete medaili a děti vidí, že judo můžete dělat pořád a že není jen do určitého věku,“ prohlásila Jaroslava Záhořová.

Česká mistryně Jaroslava Záhořová má bronz ze světového šampionátu