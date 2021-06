„Auto se mi krásně řídilo, povedlo se nastavit podvozek. Nakonec k žádnému zkoušení ani nedošlo, od začátku nám všechno sedlo,“ pochvaloval si po vítězství v závodě na domácí půdě.

Václav Pech se v Plzni narodil, žije tady i pracuje. Jako malý jezdil na Rallye Plzeň, když ještě závodil jeho otec. Jeho spolujezdec Petr Uhel bydlí ve Všerubech, přes které se dokonce jelo.

Žádné bujaré oslavy se nekonaly, hned po závodě se celý tým přesunul ze servisní zóny do Letkova, aby najel ještě nějaké tréninkové kilometry. „Chtěli jsme využít toho, že byl vůz zahřátý a všichni jsme byli v závodnickém,“ doplnil Václav Pech.

Soudě podle výsledků jste závod tréninkově nebral…

Ono se vždycky říká, že to bude trénink. Ale jakmile si nasadíme helmy, probudí se v nás závodníci. Každý chce být nejrychlejší (úsměv). Brali jsme to s plnou vážností, poctivě jsme se připravovali. Chtěli jsme v obnovené premiéře Rallye Plzeň vyhrát.

I kvůli tátovi, který tady také závodil?

Když jsem tátu poslouchal, jak vždycky vyprávěl, jak se tady jezdilo dřív. Jaký to byl slavný závod. I já jsem se chtěl předvést. Za domácí závod považujeme i Šumavu nebo Pačejov, ale tady jsem nejvíc doma (úsměv).

Přepadla vás nostalgie?

Bylo hezké postavit se na start U Zvonu, kde denně projíždím pracovním autem. A teď jsem tam najednou seděl na startovní rampě v závoďáku. Přišla se podívat spousta známých, kteří jinak na rallye nejezdí. Jsem patriot, chytilo mě to za srdce

Porazil jste i Filipa Mareše, který byl v předchozích závodech velkého mistráku dvakrát třetí… Dodalo vám vítězství optimismus směrem k dalším závodům?

Nevím, jestli optimismus, ale určitě mi to dodalo energii. Kdyby on nejel tak rychle a netlačil na mě, možná by to ani nesplnilo účel. Takhle jsme jeli nadoraz, co dané podmínky dovolily. I auto jsme využili na maximum

Byla chvíle, kdy byste zapochyboval?

On ten náskok od začátku nebyl až takový, patnáct vteřin po první části, to nic neznamená. To je třeba jedno přetočení ve vracáku. A protože se jelo i na šotolině, stát se mohlo cokoliv.