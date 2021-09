Navzdory tomu, že už má po vítězství na Barum rallye jistý mistrovský titul, přijede i vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo). „Na našem programu se nic nemění, postavíme se na start jak na Pačejově, tak na Krumlově,“ prohlásil Jan Kopecký ještě ve Zlíně navzdory tomu, že druhý Filip Mareš už ho nemůže předstihnout.

To posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel, která „Barumku“ nedokončila kvůli poruše motoru jejich Fordu Focus WRC, zažívá hektické dny, aby auto dala znovu do provozu. Ale vše se zdá být na dobré cestě a v Pačejově by neměli chybět.

„Ještě musí přijet technici z anglického M-sportu, aby motor ve voze oživili a doladili,“ hlásil včera po telefonu cestou z ciziny Václav Pech.

Pro start v domácím závodě dělá maximum, Rallye Pačejov je pro plzeňskou posádku srdeční záležitostí. Vždyť tady před 25 lety začínali Pech s Uhlem svoji závodní kariéru.

Letos, při 42. ročníku Invelt Rallye Pačejov, připravili pořadatelé pro posádky 142 km rychlostních zkoušek. „Sobotní etapa se pojede v oblíbeném formátu 2-4-2, v neděli pak posádky absolvují dvakrát tři úseky,“ uvedl v tiskové zprávě Miroslav Žitník mladší z pořádajícího AMK Pačejov.

Už v pátek 1. října proběhne tradiční shakedown. Samotná soutěž začne v sobotu v 8.30 hodin ze startovní rampy na náměstí v Horažďovicích, kde bude v neděli po 14. hodině také cíl.

časový harmonogram:

SOBOTA 2. října (odkud – kam) start

1 RZ Horažďovice Př. – Horažďovice 4,88 km 8.45

2 RZ Zadní Zborovice – Leskovice 13,51 km 9.10

3 RZ Myslív – Kramolín 7,92 km 11.45

4 RZ Nehodív – Strážovice 7,34 km 12.15

5 RZ Horažďovice Př. – Horažďovice 4,88km 12.50

6 RZ Zadní Zborovice – Leskovice 13,51km 13.15

7 RZ Myslív – Kramolín 7,92 km 15.55

8 RZ Nehodív – Strážovice 7,34 km 16.25



NEDĚLE 3. října

9 RZ Čečelovice – Čečelovice 15,20 km 8.40

10 RZ Novosedly – Pracejovice 13,92 km 9.30

11 RZ Klínovice – Chrášťovice 7,92 km 10.05

12 RZ Čečelovice – Čečelovice 15,20 km 12.20

13 RZ Novosedly – Pracejovice 13,92km 13.10

14 RZ Klínovice – Chrášťovice 7.92 km 13.45



CELKEM

1. etapa 67,30 km (i s přejezdy 255,10 km)

2. etapa 74,08 km (i s přejezdy 194,26 km)

Cíl Horažďovice náměstí 14.18

Slavnostní vyhlášení 14.30