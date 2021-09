Atletický mítink za účasti předních domácích a zahraničních atletů startuje v 15.00 hodin dětskou atletikou a vyvrcholí krátce po 18. hodině závodem na 400 metrů, který se na Hvězdném házení běhá jako vzpomínka na tragicky zesnulého atleta Jana Mazance.

Na stadionu budou probíhat i závody žactva v disciplínách 150,300 a 1000m, které jsou premiérově zařazeny do seriálu Běžec Chodska Junior. Očekává se tak hojná účast běžců z regionu v kategoriích přípravka, mladší a starší žactvo a dorost. Potvrdí na domácím mítinku svoji dominanci zástupci oddílu Mílaři Domažlice? Přijďte se o tom přesvědčit sami.

Finální startovní listina hlavního programu se ještě ladí, ale stoprocentně jisté je, že prim pro diváky budou představovat vrhačské disciplíny. Rekordy stadionu ve vrhu koulí, hodu diskem a hodu oštěpem jsou tradičně spjaté s tímto mítinkem, kde se atleti snaží na sklonku hlavní sezony ze sebe vymačkat poslední zbytky sil.

Z regionálního hlediska je určitě zajímavá soutěž oštěpařů, kde se ještě vyjednává o případných startech, ale jisté je, že do boje pustí své svěřence David Sekerák, kterými jsou reprezentanti Škody Plzeň Radek Jůda a Kryštof Kozač. Prvně jmenovaný je tváří mítinku a v druhé části sezony opanoval republikový šampionát do 22 let i Akademické MČR. Vše okořenil osobním rekordem 74,18m. Vyrovnané souboje slibuje konfrontace oštěpařského výkvětu reprezentační sekce mládeže do 23 let, kde bude jednou z hlavních favoritek na vítězství Petra Sičáková, která na MS juniorů v Keni obsadila 10. místo.

Atraktivní podívaná bude probíhat i na běžeckém oválu, kde se budou svádět bitvy na nemistrovských tratích – středotraťaři a vytrvalci poběží 1km, sprinteři překážkáři pro změnu 200m překážek. Že tyto disciplíny do Domažlic lákají elitní závodníky, dokládá fakt, že v minulých ročnících zde startovali i reprezentanti Keni a na překážkách se v přímém souboji střetli i Denisa Helceletová (dříve Rosolová) proti Zuzaně Hejnové.

„ Za Mílaře Domažlice a Seky team zvu všechny příznivce královny sportů, aby se přišli podívat na špičkovou atletiku na místní stadion a společně s atlety si užili příjemný pátek a stylově se rozloučili se sezonou. Je třeba si znovu užívat atletiku i s podporou diváků a toto je letos jedna z posledních možností. Bohatý program bude připraven i pro děti, proto u nás rádi přivítáme celé rodiny,“ láká diváky na atletickou show do Domažlic David Sekerák.

Program:

15.00 hodin dětská atletika

15.20 disk, muži, ženy

16.00 150 metrů, přípravka

16.30 300 metrů, mladší žáci

16.35 oštěp, ženy

16.40 1000 metrů, starší žáci

16.50 1000 metrů, dorost

17.00 koule, muži, ženy

17.10 200 metrů překážky, muži, ženy, junioři, dorost

17.35 oštěp, muži

17.40 1000 metrů, muži, ženy

18.10 400 metrů Memoriál Jana Mazance, muži, ženy

18.45 vyhlášení výsledků a ukončení závodů