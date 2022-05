1. třída: SK Šumava Domažlice D - TK Horšovský Týn A přesunut po domluvě na 11. 6. 2022.

Spartak Klenčí pod Č. - Slavoj Koloveč 3:2 (Hána - Hruška L. 4/6, 6/1, 7/5, Řezníček - Hájek 4/6, 7/6, (5:10), Smazal, Varta - Hájek, Hruška 0/6,1/6, Hána - Hájek 6/3, 6/4, Smazal - Hruška L. 6/3, 6/3.

Holýšov B - Hlohovčice 1:3 (Lampa - Majer 6/3, 3/6, (10:6), Šimandl - Mandík P. 3/6, 0/6, Šimandl - Koucký 6/7(5) ,4/6, Koucký - Mandík 5/7, 5/7).

Tabulka: TK H. Týn A 6, SK Šumava Domažlice D 6, TJ Spartak Klenčí pod Č. 5, Slavoj Koloveč 5, Hlohovčice 4, Holýšov B 4.

Hrálo se třetí kolo tenisového Davis Cupu

2. třída: TK Horšovský Týn B - Šumava Jelen A 3:2 (Šteffel - Steinbach 6/4, 6/3, Klauber - Hanačík H. 4/6,1/6, Šteffel, Říha - Steinbach, Hanačík H. 7/6, 3/6, 3/6, Šteffel - Hanačík H. 6/1,6/2, Klauber - Hanačík J. 6/2, 6/4).

Staňkov - Kdyně B 1:4 (Zídek - Raiser 6/1, 6/2, Rada - Stodola 0/6,1/6, Štengl, Zídek - Stodola, Suchý 3/6, 0/6, Štengl - Stodola 0/6,1/6, Rada - Raiser 1/6, 3/6).

TJ Mimov A - Loosers 1:4 (Hrdina - Vencel 4/6, 5/7, Vrána P. - Kadlčík 5/7, 3/6, Hrdina, Vrána P. - Kadlčík, Bozděch 3/6, 5/7, Hrdina - Bozděch 6/0, 6/3, Vrána P. - Vencel 0/6, 2/6).

Tabulka: Kdyně B 5, Loosers 5, Staňkov 5, Šumava Jelen A 4, TJ Mimov A 4, TK H. Týn B 4, TJ Sokol Babylon 3.

Tenisový Davis Cup vedou Šumava Domažlice D, Staňkov a Holýšov C

Výsledky 3. kolo:

3. třída: TJ Holýšov C - Poběžovice C 2:3 (Tiefenbach O. - Ledvina 4/6, 6/4, 7/5, Vrba M. - Podskalský 1/6, 1/6, Vrba T., Lerch - Podskalský, Ledvina 4/6, 6/4, 1/6, Hána - Podskalský 1/6, 2/6, Tiefenbach O. - Ledvina 7/5, 4/1 skreč.

TJ Sokol Mrákov - SK ŠUMAVA DOMAŽLICE C 3:0 (Stýskal J. - Beneš 6/1, 6/2, Gallo - Kaas 4/6, 6/2 (10:8), Horák, Jirotka - Kabourek, Sladký J. 6/3, 6/4).

Tabulka: Poběžovice C 4, TJ Sokol Mrákov 4, TJ Holýšov C 4, SK Šumava Domažlice C 3.

V Domažlicích začal tenisový Davis Cup

Autor: Jiří Vencel