Domažlický tenisový Davis cup 2024, soutěž neregistrovaných tenistů v okrese Domažlice, vyhrál s předstihem tým Horšovský Týn A. Pětice ve složení Václav Šaloun, Jan Rathousky, Petr Cenefels, Edwin Hoefner a Josef Hájek ovládla soutěž už po sedmi kolech.

Tenisový míček. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Poslední kola a dohrávky jsou ještě před námi, ale obhájce titulu DC Domažlice si v průběhu soutěže vytvořil dostatečný bodový náskok. Dokázal zvítězit se ziskem čtrnácti bodů s úctyhodným skóre 24:2. Vítězstvím v DC Domažlice 2024 si Horšovský Týn A zajistil účast v zářijovém krajském oblastním přeboru neregistrovaných tenistů v Karlových Varech, kde v ročníku 2023 obhájil páté místo," řekl organizátor domažlického Davis cupu Jiří Vencel.

7. kolo DC 2024, 1. třída: TK Horšovský Týn A - Holýšov B 3:0 (Rathousky - Tiefenbach 6/2, 6/0, Cenefels - Koutský 6/3, 6/4, Cenefels, Šaloun - Koutský, Šimandl 6/2, 6/0), Šumava B - Spartak Klenčí p/Č 0:3 (Votava - Hula 6/7, 1/6, Černý - Smazal 2/6, 2/6, Veselý, Votava - Hula, Smazal 1/6, 3/6), Slavoj Koloveč - Kdyně A 3:2 (Hruška Lad. - Stodola 6/2, 6/7(3), 2/6, Kufner J. - Kufner K. 6/7(2), 4/6, Hruška Luk., KufnerJ. - Váchal, Stodola 6/0, 6/1, Hruška Luk. - Kufner K. 6/1, 2/6, 7/6(3), Hruška Lad. - Váchal 5/7, 6/3, 6/1), Šumava A - Hlohovčice 0:3 (Novák jr. - Mandík P. 4/6, 5/7, Novák sr. - Mandík K. 4/6, 3/6, Novák sr., Steinbach - Mandík P., Mandík K. 5/7, 4/6).

Tabulka 1. třídy

1. TK HORŠOVSKÝ TÝN A 14 (24:2)

2. ŠUMAVA A 10 (16:9)

3. SLAVOJ KOLOVEČ 10 (15:13)

4. SPARTAK KLENČÍ p/Č 9 (14:12)

5. HLOHOVČICE 9 (13:11)

6. KDYNĚ A 8 (10:17)

7. HOLÝŠOV B 7 (6:17)

8. ŠUMAVA B 5 (3:20)

7. kolo DC 2024, 2. třída: Loosers - TK Horšovský Týn B 5:0 (Bauer - Kosar 6/0, 6/0, Vencel - Kříž 6/3, 6/1, Ledvina, Bozděch - Mareš, Hubata 6/2, 6/4, Vencel - Kosar 6/3, 6/1, Ledvina - Mareš 6/2, 6/0), SK Šumava Domažlice C - Holýšov D 3:1 (Beneš - Bogner 6/2, 1/6, 6/7, Han Binh Than - Gütter 6/0, 6/0, Kabourek, Han Binh Than - Dvorský, Pachlová 6/2, 6/2, Beneš - Gütter 6/0, 6/1), Pilsner Urquell - TJ Holýšov C 2:3 (Stýskal - Hána 6/7, 2/6, Pachl - Kocour 1/6, 2/6, Pachl, Hanačík - Kocour, Vrba sr. 3/6, 7/5, 10/8, Hanačík - Kocour 1/6, 4/6, Pachl - Lerch 6/3, 6/4).

Tabulka 2. třídy

1. LOOSERS 13 (28:5)

2. MIMOV 12 (22:3)

3. TK STAŇKOV 11 (22:7)

4. HOLÝŠOV C 9 (12:12)

5. TK HORŠOVSKÝ TÝN B 9 (11:14)

6. PILSNER URQUELL 8 (11:20)

7. SK ŠUMAVA DOMAŽLICE C 8 (7:21)

8. HOLÝŠOV D 7 (3:26)

