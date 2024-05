Domažlický tenisový Davis cup 2024, soutěž neregistrovaných tenistů v okrese Domažlice, pokračoval o víkendu čtvrtým kolem I. a II. třídy.

I. třída, 4. kolo: Hlohovčice - TK Horšovský Týn A 0:3 (Mandík K. - Šaloun 2/6, 3/6, Maje r- Cenefels 4/6, 2/6, (Mandík K., Mandík P. - Cenefels, Šaloun 5/7,1/6).

Slavoj Koloveč - Šumava A kvůli počasí přeloženo na 23. června.

Kdyně A - Klenčí p/Č 1:1 přerušeno kvůl počasí.

Holýšov B - Šumava B 3:2 (Šimandl - Votava 2/6, 6/0, tiebreak 10/5, Koucký - Veselý 6/3, 6/1, Tiefenbach ml., Šimandl - Votava, Veselý 6/3, 6/2, Fichtl - Veselý 1/6, 1/6, Fichtl - Votava 1/6, 2/6).

Tabulka I. třídy

1. TK HORŠOVSKÝ TÝN A 8 (14:2)

2. HLOHOVČICE 6 (8:8)

3. ŠUMAVA A 5 (9:6) po 3 kolech

4. SLAVOJ KOLOVEČ 5 (9:6) po 3 kolech

5. KDYNĚ 5 (7:6)

6. HOLÝŠOV B 4 (5:8) po 3 kolech

7. ŠUMAVA B 4 (3:17)

8. SPARTAK KLENČÍ p/Č 3 (6:6) po 3 kolech

II. třída, 4.kolo: TK Staňkov - Loosers 1:4 (Žáček - Bauer 2/6, 2/6, Šleis - Vencel 4/6, 5/7, Žáček, Šleis - Ledvina, Bozděch 6/2, 6/7, 6/2, Rada - Vencel 0/6, 0/6, Šleis - Bauer 0/6, 4/6).Pilsner Urquell - TJ Mimov 0:4 (Hanačík Jakub - Hrdina 0/6, 1/6, Pachl - Vrána 0/6, 3/6, Hanačík, Stýskal - Hrdina, Vrána 3/6, 6/2, tiebreak 5/10, Kaas - Vrána 4/6, 1/6).TJ Holýšov C - TJ Holýšov D 2:0 kvůli počasí přerušeno.TK Horšovský Týn B - SK Šumava Domažlice C 3:1 (Kříž - Han Bin Than 6/1, 6/1, Kosar - Schwarzman 6/1, 4/6, 6/4, Mareš, Karel - Kabourek, Han Bin Than 2/6, 6/4, 7/6(6), Kosar - Beneš 4/6, 3/6.

Tabulka 2. třídy

1. MIMOV 8 (15:2)

2. LOOSERS 7 (15:5)

3. TK STAŇKOV 7 (12:7)

4. TK HORŠOVSKÝ TÝN B 6 (8:9)

5. PILSNER URQUELL 5 (7:11)

6. SK ŠUMAVA DOMAŽLICE C 5 (4:13)

7. HOLÝŠOV C 4 (6:9) po 3 kolech

8. HOLÝŠOV D 3 (1:10) po 3 kolech

