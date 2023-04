Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje to zase dokázali, ve středu poprvé v sezoně vyhráli na palubovce Zubří (38:32), celou semifinálovou sérii ovládli 3:1 na zápasy a po roce si zase zahrají o mistrovský titul.

Házenkáři Talentu si po roce zahrají zase o mistrovský titul. | Foto: Hynek Sladký

„My si dáváme jen ty nejvyšší cíle. Teď jsme vyrovnali loňskou sezonu, ale bylo by fajn, kdyby se nám ji povedlo ještě vylepšit,“ hlásil Petr Štochl, jeden z trenérů loni stříbrného Talentu. „Těší mě, že jsme v dobré formě, což jsme proti Zubří potvrdili.“

Plzeňští házenkáři ve středu soupeře ani jednou nepustili do vedení, už v první půli si vypracovali čtyřbrankový náskok, který po přestávce ještě navýšili až na 38:32. Nejlepším střelcem zápasu byl sice se 13 góly domácí Mořkovský, ale zdatně mu sekundoval plzeňský Douda, jenž přišel na západ Čech před pěti lety právě ze Zubří. Svůj bývalý klub nijak nešetřil, nasázel mu 11 branek.

„Zlom v sérii bylo zranění Matěje Havrana. Do dnešního zápasu jsme šli s tím, že to chceme ubránit, ale nedokázali jsme to. Plzeň má úplně jinou šířku kádru,“ označil za klíčové slovenský trenér na zuberské lavičce Peter Dávid. S tím, že absence reprezentanta Havrana sehrála důležitou roli potvrdil i plzeňský kouč Petr Štochl. „Pevně věřím, že bychom postoupili i bez jeho zranění, ale i tak to byla pro Zubří velká ztráta. Jsem rád, že se nám podařilo poslední dva zápasy zvládnout, bez nějakého velkého stresu v závěru, kdy jsme si vytvořili už takový náskok, že jsme si mohli postup pohlídat. Mám velkou radost, že jsme ve finále,“ vyznal se trenér bezprostředně po postupu.

Extraliga má teď reprezentační přestávku, na první finálový zápas se mohou fanoušci těšit o víkendu 6.-7. května v Plzni. Soupeř Talentu bude stejně jako loni Baník Karviná, který vyřadil Lovosice také 3:1 na zápasy. Stejní soupeři se v posledních letech střetávají ve finále pravidelně. Kdo se bude radovat teď?

Robe Zubří – Talent tým Plzeňského kraje 32:38

Poločas: 18:22. Zubří: Krůpa, Malina – Mořkovský 13/4, Mičkal 8, Šišák 3, Mazurek 2, Bajer 2, Mika 1, Galia 1, Hlavenka 1, Randýsek 1, Mizera, Cibulec, Uhriňák, Kyryljuk, Mancl. Nejvíce branek Plzeň: Mořkovský 13/4, Mičkal 8, Šišák 3 - Douda 11/4, Bláha 7, Režnický 5. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 4/4 – 4/4. Vyloučení: 4:6. Diváci: 987. Konečný stav série: 1:3, postupuje Plzeň.



Druhé semifinále: Karviná – Lovosice 34:29 (Konečný stav série 3:1).

