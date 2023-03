Hasič Kouřík byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem Domažlicka

Nejlepším sportovcem okresu Domažlice za rok 2022 se stal Pavel Kouřík, který vyniká v hasičském sportu. Jeho úspěchy v roce 2022 byly první místo na Světových hrách Firefighters v Lisabonu a první místo na Světových hrách Police and Fire v Rotterdamu. Kouřík postoupil do krajského kola, které bude 3. dubna. Nejlepším kolektivem byly vyhlášeny ženy Volejbalu Domažlice, trenérem roku se stal Josef Prettl z basketbalové Jiskry Domažlice a do síně slávy byly uveden městys Klenčí pod Čerchovem.

Pavel Kouřík z Dílů na soutěžích. | Foto: archiv