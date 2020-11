Ti všichni se v lednu zúčastnili úvodního ročníku futsalového turnaje Golden Cup, který v Holýšově uspořádal místní fotbalový rozhodčí Jan Zavadil.

A už připravuje pokračování.

„Pokud se zlepší situace s koronavirem a vládní opatření to dovolí, tak se druhý ročník turnaje Golden Cup uskuteční třetí lednovou sobotu 16. ledna 2021 od osmi hodin ráno,“ má jasno hlavní organizátor.

Ale nechává si ještě i pootevřená zadní vrátka v souvislosti s pravděpodobně dřívějším termínem zahájení fotbalových soutěží. "Pokud velký fotbal začne koncem ledna nebo první týden v únoru, tak by kvůli přípravám asi nebyl tento termín pro fotbalisty atraktivní. Ale o týden dříve to pořádat nemohu a při nejhorším možném scénáři by se muselo rok počkat," přemítá.

Zatím však uvedený termín platí. Podle jeho slov budou s pozvánkou v první řadě osloveny týmy z prvního ročníku Golden cupu a rovněž letního Soccer Cupu, který měl stejného pořadatele a konal se v Koutě na Šumavě.

„Ale mohou mne už kontaktovat všichni ostatní zájemci, kteří by chtěli hrát, na mailu golden-cup.holysov@sez-nam.cz. Přihlášky budu brát nejpozději do 5. ledna a kapacitu a systém turnaje podle počtu zájemců přizpůsobím,“ slibuje Jan Zavadil.

V úvodním ročníku Golden Cupu startovalo deset týmů a vyhrálo ho mužstvo Bílkova tvrz v čele s nejlepším střelcem turnaje Jakubem Selnarem. „Maximální počet pro druhý ročník je dvacet týmů a zájem už registruji docela velký,“ říká Zavadil, a proto s přihlášením moc neotálejte!