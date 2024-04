Vyhlášení nejlepších sportovců Domažlicka za rok 2023 nabídlo několik unikátních příběhů a neobvyklých situací. Vše měl ve společenském sále Šumava v Horšovský Týně pod kontrolou komentátor České televize Tomáš Budka, jenž slavnostním galavečerem bravurně provázel.

David Limberský točil popelnicí | Video: Zdeněk Soukup

A jak se na takovou akci sluší, vrcholila, když se v závěru vyhlašoval vítěz v kategorii dospělých. Stal se jím Karel Rada z oddílu silového trojboje Fitness Staňkov a cenu mu přišel předávat fotbalista stejného jména Karel Rada, vicemistr Evropy z roku 1996.

„Jsem rád, že jsme se mohli potkat osobně, až dosud jsem znal Karla jenom z televize,“ říkal na pódiu vítěz ankety Sportovec Domažlicka 2023.

Karel Rada starší je úřadující mistr Evropy v silovém trojboji Equipped z Plzně a na evropském šampionátu v silovém trojboji RAW v Budapešti skončil třetí.

Vybíráme hráče s vizí do budoucnosti, říká nový trenér Benfiky Macháč

Vše doprovázelo video slavné penalty Karla Rady po semifinálovém zápase Eura 1996 proti Francii.

„Sám se na to nedívám, jen když mi to někdo takhle pustí. A není to špatné, horší byly ty pocity přímo v Anglii,“ usmál se fotbalista Karel Rada.

„Já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Byl jsem ve smrti, jak se říká,“ dodal muž, jenž momentálně vede českou reprezentaci žen.

Zdroj: Zdeněk Soukup

Druhou příčku v anketě obsadil loňský vítěz, hasič Pavel Kouřík a pomyslný bronz si z Horšovského Týna odvezla nejlepší žena – atletka Lucie Kubecová.

Fotbal hrál hlavní roli předtím i v další zajímavé scéně, když byla jako nejlepší kolektiv oceněna Jiskra Domažlice, kterou na vyhlášení zastupovali sportovní ředitel David Limberský a další exligový fotbalista Martin Fillo.

Na plátně za nimi se objevil trailer na film Decibely lásky, v němž si zahrál současný domažlický trenér Pavel Horváth popeláře a zpíval si při tom jeden z hitů Michala Davida.

Vávra vypráví o depresích, v Jiskře ho fotbal zase baví

„Musím říct, že Pavel je lepší trenér než herec nebo zpěvák,“ usmál se David Limberský. To však ještě netušil, co si pro něho přichystal moderátor večera Tomáš Budka. Ze zákulisí přinesl popelnici a vyzval Davida Limberského do akce.

„Čest všem popelářům, je to záslužná práce. Já jsem nikdy nic takového nedělal a doufám, že to je naposledy,“ neztratil sportovní ředitel Jiskry dobrou náladu.

Popelnici pak společně s Fillem dostali jako dar a odnesli ji s sebou.

Zdroj: Zdeněk Soukup

Ale slavnostní večer v Horšovském Týně nebyl jen o fotbale. Představil se tady ligový volejbalista Václav Seidl nebo basketbalista Martin Mach. A především pak trenér mistryně světa v hodu oštěpem David Sekerák z Mílařů Domažlice.

A kdo by si myslel, že jeho svěřenkyně oštěpařka Haruka Kitagučiová, na zimu odlétá domů do Japonska, spletl by se. „Právě teď je v Domažlicích v posilovně a posílá mně video z tréninku,“ prozradil s úsměvem David Sekerák přítomným ve společenském sále Šumava.

Nechyběla ani videogratulace od Barbory Špotákové.

Sekerákova svěřenkyně Kitagučiová vyhrála Diamantovou ligu

I Sekerákovi promítali na videu vítězný pokus Haruky Kitagučiové z loňského mistrovství světa v Budapešti. „Už jsem to viděl několikrát a pokaždé mám husí kůži. Musím říct, že v Budapešti jsem se hned radoval, protože jsem věděl, že oštěp poletí daleko. Ostatní se na mě tak divně koukali,“ popisoval výjimečný moment David Sekerák.

Do síně slávy byla uvedena Jana Fialová, zakladatelka atletického oddílu v Horšovském Týně.

Zkrátka v loňském roce o sobě dali sportovci z Domažlicka pořádně vědět…

Jaký bude v jejich podání ten letošní?

Manželka mi novou funkci schválila, říká Limberský

Výsledky ankety

Jednotlivci mládež do 18 let (bez pořadí): Beranová Daniela (Velosport Domažlice), Bouberle Václav (Mílaři Domažlice), Cihlář David (Aktiv Sport Horšovský Týn), Hojdová Markéta (Vodácký oddíl 7), Radová Štěpánka (Fitness Staňkov), Stoklasa David (TJ Holýšov), Tesařová Ela (Gymnastický klub Domažlice), Ticháčková Simona (Karate Klub Kdyně), Váchal David (Jiskra Domažlice), Weber Šimon (Judo-club Domažlice).

Jednotlivci dospělí: 1. Rada Karel st.(Fitness Staňkov, silový trojboj), 2. Kouřík Pavel (ÚO Domažlice, hasičský sport), 3. Kubecová Lucie(Mílaři Domažlice, atletika), 4. Knopp Michal (MCT CZ, plavání handicap.), 5. Nejdl David (ČRS MO Kdyně, rybolov), 6. Kovařík Oldřich st. OAS Český les – rallye, běžecké lyžování), 7. Hojdová Eliška (Vodácký oddíl 7, vodní slalom), 8. Tichá Jana (JK Brnířov, jezdectví), 9. Bultasová Jana (Volejbal Domažlice, volejbal), 10. Štípek Jan (Jiskra Domažlice, basketbal).

Limberský se stal sportovním ředitelem Jiskry. Domažlice získaly z Plzně Čiháka

Kolektiv mládež do 18 let: 1. Basketbal Jiskra Domažlice – U11 mix, 2. TJ Jiskra Domažlice fotbal – starší přípravka U11, 3. Sokol Kdyně – dorost kuželky.

Kolektiv dospělí: 1. Jiskra Domažlice – muži A (fotbal), 2. Volejbal Domažlice – muži A, 3. AS Horš. Týn – ženy (atletika).

Krajánek roku: 1. Svoboda Vojtěch (Ironbulls Stupno, silový trojboj), 2. Švígler Ivo (PSK Olymp Praha, zápas ř.-římský), 3. Märzová Monika (MX Dobřany – motosport-quadcross), 4. Mach Martin (Armex Děčín, basketbal), 5. Seidl Václav (VK Trox Příbram, volejbal).

Trenér roku: 1. Sekerák David (Mílaři Domažlice, atletika), 2. Vlček Václav (Jiskra Domažlice, plavání), 3. Hojda Ladislav (Vodácký oddíl 7, vodní slalom).

Oštěpařka Haruka Kitagučiová převzala medaili Domažlic. Mám ráda pivo, přiznala