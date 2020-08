FOTO, VIDEO: Králem Šumavy je Němec Alberti

V netradičním termínu, přesto i letos se uskutečnil cyklistický závod Král Šumavy MTB – Memoriál Františka Šraita, jehož již 27. ročník byl odstartován v sobotu v 7.30 hodin z náměstí Míru v Klatovech za tradičních tónů písně The Crown And The Ring od skupiny Manowar.

27. ročník Krále Šumavy MTB 2020. | Foto: Deník / Martin Mangl