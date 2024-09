Martin Švec dnes 11:25

Ženský mrákovský volejbal oslavil v loňském roce čtyřicet let aktivní činnosti. Volejbalistky jsou stále zapojeny v okresním přeboru Domažlice. Od roku 2012 začali žáci tréninky volejbalu při základní škole Mrákov a v sezoně 2018/2019 se aktivně vedení tréninků ujaly hráčky mrákovského ženského volejbalu. Chlapci a dívky hrají soutěž do 18 let, postupně odchází a noví přichází. Některé dívky zůstávají a hrají okresní přebor.