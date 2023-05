Smíšenému družstvu U11 basketbalové Jiskry Domažlice se v krátké době povedl druhý významný úspěch. Po druhém místu na klatovském mezinárodním Easter Cupu získalo stříbrné medaile na mistrovství ČR mix v České Třebové a v Ústí nad Orlicí.

Žáci U11 Jiskry Domažlice (v modrém) na mistrovství ČR. | Foto: Barbora Halíková

„Je to obrovský úspěch. V sezoně se nám docela dařilo. V družstvu se objevili zajímaví a dobří hráči, měli jsme tam i děvčata. Vynikali hlavně dva hráči – Dominik Hána a David Steidl. Prohráli jsme jen dvě utkání za sezonu, a to na Easter Cupu s Mariborem, který je druhou největší basketbalovou akademií ve Slovinsku, a druhý zápas jsme prohráli na mistrovství ČR ve finále s BK Brandýs nad Labem,“ řekl trenér Jiskry U11 Vítězslav Pohanka.

Úspěch na Easter Cupu podle něj namotivoval družstvo do další práce. „Tréninky vypadaly úplně jinak, úspěch ty děti hodně nakopl a nabil energií. Medaile, vyhlášení, atmosféra na děti působí a pamatují si to. Republika byla za měsíc po klatovském turnaji, takže to měly v hlavách, na trénincích pracovaly a výsledkem je druhé místo na mistrovství ČR,“ uvedl Pohanka.

Nejlepším střelcem turnaje byl David Steidl z Jiskry Domažlice, který zaznamenal za celý turnaj 137 bodů, což činí skvělý průměr 27,4 bodu na zápas. Steidl se dostal do all-star týmu turnaje.

Výsledky:

Skupina: BK Jiskra Domažlice - TBS Přerov 77:24, BK Teplice - BK Jiskra Domažlice 20:101.

Čtvrtfinále: BK Jiskra Domažlice - Tygři Praha 59:41.

Semifinále: BA Young Diamonds - BK Jiskra Domažlice 46:66.

Finále: BK Jiskra Domažlice - BK Brandýs nad Labem 56:68.

