Nejnabitější v tomto ohledu byl závod přípravek mezi dívkami narozenými 2010-2011, kde z 23 závodnic proběhla cílem jako první Ema Nováková z AK Škoda Plzeň. Z pořádajícího AC Domažlice se z medailových umístění radovalo od dětí po dorostence osm atletů: Kateřina Šilhánková, Tianka Jungová, Patrik Čech, David Steidl, Adam Soukup, Jan Riegel, Michal Pergler a Jan Švígler.

V kategorii žen dělilo elitní tři závodnice v cíli jedenáct vteřin. Nejlépe si s trasou dlouhou 3,2 km poradila Nikola Vimmerová z plzeňského Petřína. Věkem ještě juniorka v kategorii žen do 35 let strávila na trati 12:28 min., šest vteřin za ní finišovala výborná lyžařka Barbora Beroušková (Postřekov) a dalších pět vteřin zpět byla Jana Vojáková (Mílaři Domažlice).

Domácí vody v kategorii zralejších žen rozvířila Barbora Šturmová z Plzně, která se jako jediná v této kategorii vměstnala pod 13 minut, konkrétně 12:53 min. O minutu za sebou nechala Annu Fronkovou, která v těsném finiši předčila Evu Perglerovou z Přeštic. Na Chodsku mnohdy označovaná kategorie „matek“ byla nabitá, protože jich doběhlo patnáct.

Lukáš Krýsl a Philippe Carpentier prohnali na Chodsku kralujícícho Vojáka. V úvodním kole běžela trojice víceméně pospolu, ale v druhé části závodu měl nejvíce sil Krýsl a reprezentant AC Domažlice cíloval v kvalitním čase pod 19 minut, konkrétně 18:54 min. O dvanáct vteřin zpět doběhl Carpentier (AK Škoda Plzeň). Bronzový byl Jiří Voják (Mílaři Domažlice) – 19:33 min.

Nervy drásající bitvu sváděli v kategorii mužů nad 40 let tři borci Švarc, Sokol a Majer. Roli favorita potvrdil Švarc (Mílaři Domažlice). Časem 22:25 min. o čtyři vteřiny předčil Sokola a o patnáct sekund Majera.

Domácí pořadatele potěšilo i vítězství Zdeňka Forstera v kategorii mužů nad 50 let.

Mezi veterány nad 60 let díky dalšímu triumfu za celkovým vítězstvím kráčí Karel Fait (AGP Domažlice).

ROZBĚHÁME (I) KLENČÍ

Jen krátce panovalo mezi běžci zklamání ze zrušení letošního ročníku přeběhu z Klenčí pod Čerchovem do německého Waldmūnchenu. Organizátoři z TJ Spartak Klenčí a Hlemýžďů Chodska rychle připravili pro běžce alternativu – 1. ročník Rozběháme (i) Klenčí.

Na tratě v okolí Klenčí vyběhlo 72 běžců. V kategorii nejmladších žákyň startovalo šest členek oddílu Mílaři Domažlice a nejrychlejší byla Eliška Schweinerová. Celkově tento oddíl v závodech dětí vybojoval třináct medailí. Na tratě od 100 metrů do 2400 metrů se ale vydali i mladí běžci z Postřekova, Klenčí pod Čerchovem, Holýšova, Hlemýžďů Chodska anebo Rejnoků Domažlice.

Pro dospělé kategorie byl připraven okruh dlouhý 4700 metrů. Ženské kategorie ho absolvovaly jednou a nejrychleji si s ním poradila Jana Vojáková (Mílaři Domažlice), která se jako jediná do cíle dostala pod 20 minut, konkrétně v čase 19:55 min. S luxusním náskokem za sebou nechala v kategorii žen do 35 let stříbrnou Julii Fictumovou (Postřekov) a bronzovou Dianu Peteříkovou (Hujerojc). Při absenci Venduly Peteříkové a Barbory Berouškové tak dalším triufem zdramatizovala situaci v celkovém hodnocení, kde elitní tři závodnice dělí pouhé čtyři body.

To v kategorii nad 35 let se do Klenčí sjely tři ženy, které průběžně drží medailová umístění i v celkovém hodnocení. O jejich vyrovnanosti svědčí to, že v cíli je dělilo jen 47 sekund. A oproti celkovému pořadí si naprosto prohodily umístění – v Klenčí vyhrála časem 21:58 min. Zdeňka Lebová (Postřekov) před Martou Kobanovou (Mílaři Domažlice) a Stanislavou Forsterovou (Nový Kramolín).

Z mužských kategorií jeden okruh běželi pouze veteráni nad 60 let, kde časem 21:14 min. přejel konkurenci Oldřich Kovařík z Capartic.

Pro ostatní muže byla připravena lahůdka v podobě dvou závodních okruhů. Znovu došlo na souboj Voják a Teska a znovu se radoval prvně jmenovaný reprezentant Mílařů Domažlice. Trasu dlouhou 9500 metrů zvládl v čase 33:47 min a stal se prvním mužským vítězem nového závodu. Teska doběhl druhý v čase 35:28 min., ale v celkovém hodnocení drží pohodlné vedení. Třetí doběhl objev sezony Jan Mitáček v čase 36:04 min.

Vyrovnané souboje na podzim svádí trojice čtyřicátníků Švarc, Sokol a Majer. Na náročné trati v Klenčí byly rozestupy v cíli znatelnější, ale i tak tato kategorie letos nejvíce rezonuje i díky hojnému počtu účastníků. Vyhrál Švarc (Mílaři Domažlice) v čase 39:56 min., o 28 vteřin byl pomalejší Sokol (Axon Sport team) a čas 40:42 min. vynesl bronz Majerovi (Domažlice).

Mezi muži nad 50 let vládl v Klenčí Karel Žambůrek z Domažlic.