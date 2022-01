Co je šipkařský pojem 501 DO?

Tato „záhadná“ zkratka je dobře známá mezi hráči elektronických šipek. Je označením hry 501 Double Out, která bývá základem prakticky všech ligových zápasů a turnajů. Při ní se hráč snaží v určených patnácti kolech, po třech šipkách v každém, naházet co nejvíce bodů. Úkolem při hře 501 je způsobem odečítání dosáhnout nuly, a tak zvítězit.



Varianta 501 Double Out je pro trochu zkušenější hráče. Znamená totiž, že uzavření celé hry – dosažení nuly – musí být provedeno hodem do dvojnásobně bodovaného pole. Šipkaři například zbylo 40 bodů.



Zdroj: DENÍK/Martin Vokurka



Při 501 DO nemůže hodit dvě šipky do dvacítky, nýbrž například jednu do „dablu“ dvacítky. Variant je samozřejmě celá řada, nicméně poslední hod musí být dvojnásobně bodovaný.



Dvojnásobně bodovaná pole jsou po vnějším obvodu terče, je tak poměrně nesnadné se do nich strefit. Pro hráče ligových soutěží je toto nejzákladnější disciplínou a „zavírání na dably“ je pro ně takřka povinností.



Zdroj: DENÍK/Martin Vokurka



Pro občasné fanoušky tohoto sportu jsou k dispozici i další varianty, například 301, kde je princip tentýž. Úplní „amatéři“ si však variantu DO právě pro její náročnost příliš neužijí.



Pozn.: Zdroj šipkařského pojmu 501 DO (Žatecký deník) - ZDE.

