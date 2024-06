Na halovém šampionátu překonal laťku ve výšce 195 centimetrů. "Ale měl jsem na víc. Nevyšla mi úplně technika, v létě jsem byl více vyzávoděný, zlepšil jsem techniku i fyzické zdatnosti," tvrdil.

O víkendu pojede do Zlína na mistrovství republiky mužů a žen. "Nemám žádný cíl. Od příští sezony budu v kategorii dospělých, takže jde o to, abych si to zkusil. Mezi dospělými to bude moje premiéra.

Nemám z toho obavy ani nejsem nervózní. Tlak na mě byl spíš na šampionátu juniorů, kde jsem si splnil ten hlavní cíl, a proto teď na sobě už necítím nátlak," vysvětlil Froněk.

O víkendu se zúčastnil mezistátního utkání juniorů za účasti domácího Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a Chorvatska. "199 centimetrů a čtvrté místo hodnotím kladně. Mohl jsem dát i 202 centimetrů, ale začínal jsem na nižších výškách. 196 i 199 centimetrů jsem skočil na třetí pokus, takže potom už jsem byl unavený," řekl čerstvý absolvent Sportovního gymnázia Plzeň a budoucí student Fakulty ekonomické ZČU.

Výškař Froněk vyhrál republikové zlato a vytvořil si nový osobní rekord