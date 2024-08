Že bude letošní sezona stát za to, bylo zřejmé už od samotného začátku. Svěřenkyně trenéra Davida Sekeráka totiž už 3. dubna hodila na tréninkovém kempu ve španělské La Nucii výkon 62,12 metru, čímž si o víc jak dva metry vylepšila osobní rekord. Závod bohužel nebyl vypsán v kalendáři světové atletické federace, tak nemohl být zápis veden v mezinárodních statistikách.

To ale reprezentantku AK Škoda Plzeň neodradilo a bojovala dál. S výkonem 59,55 metrů vyhrála na začátku května Bronzový mítink Hvězdné Házení na Chodsku, čímž udělala velkou radost trenérovi a zároveň řediteli prestižního atletického podniku.

Hodně nejen tréninkových chvil během roku mladá závodnice tráví s parťačkou a mistryní světa z roku 2023 Harukou Kitaguchi. I proto jedna z cest musela vést do Japonska. Na Zlatém mítinku v Tokiu, kde se bojovalo o co největší bodový zisk do světového žebříčku, obsadila osmé místo s výkonem 58,07 metru. Tři dny po startu v japonské metropoli už potěšila domácí fanoušky, když ovládla mítink Kladno hází (60,67 metru).

Velmi atraktivní souboj svěřenkyň Davida Sekeráka byl k vidění na nejprestižnější tuzemské atletické akci – Zlaté tretře v Ostravě. Kitaguchi tam totiž vyhrála nejdelším hodem 60,47 metru a jen pět centimetrů za ní zaostala právě Sičaková.

Rodačka z Nýřan pak zažila červen jako na houpačce. 10. června startovala na první velké mezinárodní akci v kategorii dospělých. Evropský šampionát dospělých v Římě ji ale nevyšel podle představ. V kvalifikační skupině A skončila s výkonem 52,86 metru na dvanáctém místě a do finálových bojů neproklouzla. Chuť si spravila o necelé tři týdny později, kdy na republikovém šampionátu ve Zlíně vybojovala bronzovou medaili za výkon 57,21 metru.

Až poté se oči Sičakové i kouče Sekeráka naplno upřely na světový žebříček, který rozhoduje, kterých 32 závodnic se zúčastní olympijských her. A vyšlo to! Sičaková se ziskem 1151 bodů obsadila 28. místo a může se tak těšit na premiérový start pod pěti kruhy. „Za zhruba tři měsíce Petra absolvovala 12 závodů a snažili jsme se vybírat akce, kde bude kvalitní konkurence a možnost sbírat důležité body do rankingu. Mám velkou radost, že to nakonec vyšlo. Není to jen obrázek letošní sezony, ale dřiny z let minulých,“ pochvaluje si kouč Sekerák.

Posledním závodním testem před dosavadní vrcholnou akci kariéry byl pro Sičakovou závod v polském Krakowě, kde na Mezistátním utkání překonala všechny soupeřky z Maďarska, Ukrajiny, Polska i Česka a navnadila se na olympijskou pouť výkonem 57,01 metru.

Trenér z Domažlic bude mít v Paříži opravdu napilno a bude muset zvolit trochu jiné přístupy k vedení svěřenkyň. Jednou z aspirantek na zisk medaile bude určitě úřadující mistryně světa Haruka Kitaguchi, která letos na Diamantové lize v Monacu hodila 65,21 metru a ve světovém rankingu ji patří první místo. Naopak o pět let mladší Sičaková bude vnímat podruhé během dvou měsíců atmosféru vrcholné akce.

„Bude to něco jiného i pro mě. Mít dvě závodnice na vrcholné akci. Moc se na to těším a věřím, že obě předvedou výkon, se kterými budeme všichni spokojení,“ dodává Sekerák.

Do dějiště olympijských her odcestoval se svěřenkyněmi v pondělí 5. srpna a ve středu 7. srpna dopoledne je na programu kvalifikace oštěpu žen.