Dorostenci Mílařů Domažlice dovezli z krajských přeborů čtyři medaile

V Plzni se uskutečnilo mistrovství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje mužských, juniorských a dorosteneckých kategorií na dráze. Atletický oddíl Mílaři Domažlice vyslal do boje čtyři zástupce z řad dorostu a bylo to ve stylu téměř co start, to medaile.

Víťa März (vlevo). | Foto: Mílaři Domažlice

Zlato vybojovala Lucie Kubecová na trati 800 metrů mezi dorostenkami, když předvedla svůj letošní standardní výkon 2:19,65 min. a tímto časem by v krajské konkurenci porazila i všechny ženy. Následně ještě v osobním rekordu 60,28 s ovládla druhý běh dorostenek na 400 metrů a v celkovém součtu to dalo zisk stříbrné medaile. Osobní rekord na 110 m překážek vynesl stříbro i Vojtovi Švajnerovi (nedávno čtvrtému na MČR mládeže), který prolétl cílem v čase 15,24 s. Na hladké stovce se v rozběhu Víťa März blýskl osobákem 11,77 s a finálový výkon 11,93 s mu vynesl stříbrný cenný kov. V běhu na 800 m bojoval ještě Albert Skala, který s výkonem 2:12,48 min. dokončil závod na 8. místě. Mládežníci ukázali, že formu si udrželi i po republikovém šampionátu a na krajském měření sil ukázali kvalitu. Po krátké pauze po první části sezony je společně s trenéry čeká příprava na druhou polovinu venkovních bojů. V rámci ní je čeká i srpnové soustředění v Tachově.