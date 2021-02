Sládek se s českou špičkou letos už poměřil poslední lednový víkend v rámci druhého kola halové atletické ligy, kdy v pražské hale Stromovka obsadil 6. místo výkonem 15,03 metru při pouhých dvou započítávaných pokusech. Znamená to sedmé místo v letošní tuzemské průběžné tabulce, protože kromě jeho přemožitelů v Praze hodila samozřejmě více i suverénní česká jednička Tomáš Staněk.

Ještě o dva centimetry vrhnul Sládek před deseti dny na mezinárodním mítinku Kladno Indoor 2021, kde mu výkon 15,05 metru stačil na osmou příčku celkově a pátou mezi českými závodníky.

Na mítinku halové atletické ligy, konkrétně na třetím kole opět v hale Stromovka v hlavním městě, se představil i další borec domažlického klubu AC Lukáš Krýzl. V běhu na 3000 metrů vybojoval časem 9:00,79 minuty deváté místo ve svém rozběhu a celkově skončil patnáctý. Tento závod byl pro jedenadvacetiletého Krýzla vůbec ve znamení patnáctek. Běželo se patnáct kol a domažlický vytrvalec si vylepšil svůj osobní halový rekord o téměř patnáct vteřin. A to, že mu v aktuálním českém žebříčku této běžecké disciplíny patří patnáctá příčka, už asi nikoho nepřekvapí…

Atletický klub AC Domažlice je kromě přípravy dospělých atletů znám i jako kvalitní líheň mládežnických závodnic a závodníků. Zklamání z toho, že Český atletický svaz zrušil pro tuto sezonu kvůli koronavirové pandemii všechny halové národní šampionáty dětí a mládeže, se snaží v přípravě kompenzovat třeba tím, že se připojil ke svazové Atletické výzvě 2021 a vedoucí trenér sportovního střediska Martin Pivoňka se svými spolupracovníky pro nejmladší atlety připravil čtyřdisciplínové nekontaktní závody v domažlickém Hánovo parku. Čtyřboj pro přípravku a žactvo ve čtyřech věkových kategoriích se skládá ze sprintu na 30 metrů, běhu do schodů, hodu šiškou a vytrvalostního běhu na 200 nebo 500 metrů. Účastníci po jejich absolvování nahlásí své výkony do společné databáze a virtuálně se poměří se svými vrstevníky.

V plánu domažlického ´ácéčka´ na letošní rok samozřejmě nechybí ani populární letní sportovní příměstské tábory pro děti od šesti do třinácti let pod vedením zkušených trenérů. V roce 2021 se uskuteční, pokud do toho nezasáhnou nějaké další koronavirové vlivy, v termínech 12. až 16. července a 2. až 6. srpna. „Budeme skákat, běhat, ale také cestovat na různé výlety či hrát hry, takže se jistě nikdo nudit nebude,“ slibují organizátoři na klubovém facebooku.