Vítězem seriálu v roce 2021 se stal Petr Hammerle. „Zní to moc pěkně, mám velkou radost. Na vítězství jsem si nemyslel, na to tu jsou jiní rychlíci, ale vyplatilo se mi absolvování všech závodů a hodně závodních pokusů,“ řekl Hammerle.

Jak vás bavil souboj s objevem sezony Lukášem Perniklem?

Byl to parádní souboj a obrovská motivace k závodění. Bez něj bych tolik pokusů nedal. Ke konci sezony to zkoušel Lukáš urvat na bonusové body za naběhané kilometry, tak jsem musel taky. Až někdy před Vánoci jsem si spočítal, že už to snad nemůže dát (smích).

Jaká trasa vás bavila nejvíc a kde vám to moc nechutnalo?

Hodně se mi líbila trasa Mezi poli a loukami Českého lesa, Sedmihorské Céčko a Babylonská sedmička. Na-opak nechutnají mi moc krpály, takže Vrbatova cesta byla hodně těžká.

Sám jste natrasoval závod Za Kozinou na Hrádek. Jaký má ohlas?

Vesměs mám pozitivní ohlasy, možná se trochu nezamlouvá nekonečná cílová rovinka.

Objevem sezony 2021 se stal Lukáš Pernikl, který se nezapojil do prvního ročníku, ale v tom následujícím všechny trasy nedočkavě zvládl za tři týdny. „Zas tolik jsem neběhal a změna přišla až v roce s covidem a zmrazením hasičského sportu. Vrátil jsem se ke kořenům a s přihláškou na Beskydskou sedmičku jsem si šel za splněním jednoho snu.

Nejvíc startů jste měl na Škarmanské kachně, kterou jste natrasoval. Proč jste se stále vracel?

Snažil jsem se o údržbu tratě a také proto, že jsou tam celkem pěkně nastoupané metry na pár kilometrech, což se mi hodilo do tréninku. Baví mě styl nahoru a dolů jen po pěšinách.

Závodní pokusy jste absolvoval v rámci dlouhých běhů, kdy jste Vrbatovu cestu dal během 55kilometrového výběhu. Anebo vaše BCHS Grande jako maraton v podobě čtyř tras najednou. Kde se v člověku vezme taková drastická výzva?

Ještě drastičtější výzvou je Beskydská 7 se 101 kilometry a 5600 metrů převýšením. Celý rok jsem tomu zasvětil a tréninku padlo na 300 hodin, které jsem mohl věnovat rodině. Chci poděkovat své ženě za shovívavost, trpělivost a podporu.

Jak hodnotíte bitvu o vítězství s Petrem Hammerlem?

Děkovačkou. Děkuji jemu a jeho ženě za motivaci a inspiraci. Nikdo jiný si nezasloužil vyhrát tak jako on. On mě možná nechtěně schytal za soupeře, protože v té krásné tabulce si každý najde svého soupeře. A tak si trojnásobný otec našel novopečeného dědečka.

Jste nově členem odb(p)orné komise Běžci Chodska Sobě. Co byste popřál seriálu do sezony 2022?

Přeji co nejvíce běžců i neběžců, kteří se zapojí a začnou dělat něco pro sebe. Chtěl bych co nejvíce setkání, protože tu máme skvělou běžeckou komunitu. Třeba v tomto ročníku přibudou i další adepti na vítězství.

Organizátorský štáb ve složení Jan Mach, Lukáš Pernikl, Ondřej Teska a Ondřej Váchal se těší na nové tváře seriálu a potřebné informace o seriálu se dozvíte u tohoto běžeckého kvarteta nebo na webu: https://keepup.cz/.

Novinky roku 2022

1. Nově bodování celkového počtu naběhaných výškových metrů.

2. Zatím nově natrasované závody – Čerchovské blue-s, Sedmihorské Kolemdokola, Špillarovým obrázkem, Přes Bezný do Ráje.

3. Zůstává 7 nejoblíbenějších tras – Babylonská sedma, Za Kozinou na Hrádek, Okolo Vraního vrchu z Kramolína, Do parku v park, Desítka na Babčáku, Téměřskoropětka oborou, Zelenovská nota.

4. Bodové ocenění pro nejpilnějšího běžce měsíce (nejvíce naběhaných km).

5. Bodové ocenění za absolvování více závodů v jeden kalendářní den.

6. Závodní segmenty lze plnit od 30. 1. 2022.

