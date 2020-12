Tu vyhlašuje okresní servisní organizace České unie sportu (ČUS) v Domažlicích, historicky známější pod zkratkou SUOD (Sportovní unie okresu Domažlice). „Původně se slavnostní vyhlášení mělo konat 13. března letošního roku v Holýšově, pak se vyhlášení přesunulo na 9. října, bohužel nakonec se ale také nekonalo. Rozhodlo se proto, že starostové jednotlivých obcí, případně někdo jimi pověřený, vyhodnocené sportovce osloví a předají jim diplom a cenu, která pro ně byla připravena již od března. Vše tak mělo proběhnout v režii každé obce,“ objasňuje konečnou podobu vyhlášení předseda SUOD Zdeněk Kubalík. Na rozdíl od předchozích let se tak nejlepší okresní sportovci vinou jarní a podzimní vlny koronavirové pandemie a s tím souvisejících vládních omezení nedočkali společného setkání a převzetí ocenění na slavnostním galavečeru.

Podoba ankety však byla změn ušetřena a nejlepší z nominovaných sportovců a sportovních kolektivů byli na základě svých výsledků v roce 2019 vyhlášeni v celkem šesti kategoriích.

Ve dvou hlavních kategoriích zůstala prvenství v okresním městě. Starosta Domažlic, sám velmi aktivní sportovec Zdeněk Novák, předal na radnici ocenění svým ´ovečkám´ tento týden v pondělí.

Mezi jednotlivci vládly ženy a celkově triumfovala osmadvacetiletá několikanásobná mistryně světa a Evropy v silovém trojboji Jana Kaas z SK Ironbulls Domažlice před šestačtyřicetiletou evropskou medailistkou a českou šampionkou v judu Jaroslavou Záhořovou (Judo-club Domažlice) a juniorskou mistryní republiky, českou ženskou vicemistryní a medailistkou z řady velkých mezinárodních zápasnických turnajů Terezou Konopíkovou z TJ Holýšov, které bude zítra (pátek 11. prosince) teprve dvacet let. Až za nimi skončili nejlepší muži, reprezentanti v hasičském profesionálním sportu Pavel Kouřík a David Dopirák. Skvělým šestým místem se blýskl nejstarší nominovaný sportovec, šestaosmdesátiletý bronzový medailista z evropského šampionátu ve stolním tenisu Anton Stanček ze Sokola Kdyně.

„Jsem hrdý na moji drahou manželku Janu Kaas. Dokázala v našem sportu, silovém trojboji to, co zatím žádná česká závodnice před ní nedokázala a nyní si vyzvedla ocenění od našeho pana starosty Zdeňka Nováka. Pan starosta je celoživotním sportovcem a zároveň člověkem, který na naše přání stvrdil naše manželství (v srpnu 2018 – pozn. aut.), i když ještě starostou nebyl. Vím, že jeho samotného úspěchy šampionky Janičky opravdu upřímně těší,“ vyznal se na svém facebookovém profilu z obdivu k výkonům své ženy a svěřenkyně její manžel a trenér v jedné osobě Tomáš Kaas.

V kategorii sportovních týmů dospělých se z prvenství radovali mužští prvoligoví atleti AC Domažlice, kteří obsadili druhé místo ve své skupině a kvalifikovali se do baráže o nejvyšší českou týmovou soutěž. Na druhé příčce okresních sportovních kolektivů byli vyhodnoceni druholigoví basketbalisté BK Jiskra Domažlice a na třetí ženské družstvo SDH Štírary v požárním sportu.

Týmovou palmu vítězství v kategorii mládeže si odnesli basketbalisté domažlické Jiskry U14, kteří úspěšně hrají nejvyšší českou ligu, před atletickými juniorkami AC Domažlice a mladými sportovními gymnastkami GK Sokol Domažlice.

„Po několika odkladech, jsme konečně převzali ocenění za nejlepší Sportovce roku 2019. Muži BK Domažlice obsadili v kategorii dospělých druhé místo. A na co jsem nejvíce hrdý, je první místo hráčů kategorie U14, kteří ovládli kategorii mládeže do 18 let. Všem patří velké poděkování. Kluci, moc vám za klub děkuji,“ netajil radost člen vedení a šéftrenér mládeže BK Jiskra Domažlice Josef Prettl.

A právě Prettl je jedním z těch, kteří dokumentují známou pravdu, že úspěšní sportovci se, až na výjimky, neobejdou bez kvalitních trenérů. Nebyl to sice on, kdo získal primát v této kategorii za rok 2019, ale přesto se jím může pyšnit jeho kolega z basketbalové Jiskry, kouč mužů Karel Štípek.

Mezi okresními sportovními ´krajánky´ obhájila vítězství česká reprezentantka v běhu na lyžích z Postřekova Kateřina Razýmová ze SportClubu Plzeň před horšovskotýnským florbalistou Tatranu Střešovice Jonášem Kreysou a dvojicí Jana Matulková (vodní slalom, Dukla Brandýs nad Labem) s Veronikou Horkovou (kuželky, SKK Rokycany).

V šesté kategorii, mládežnických jednotlivcích do 18 let, byla oceněna desítka nadějných sportovců tradičně bez určení pořadí.

Zbývá jen doufat, že sportovci z našeho okresu budou pokračovat ve skvělých výkonech i v příštím roce a letošní divná sezona jim nevezme chuť do provozování jejich oblíbené aktivity. Vyhlášení premiantů za rok 2020 snad proběhne na začátku toho příštího bez koronavirových komplikací. Uvidíme…

Výsledky ankety Sportovec roku 2019 okresu Domažlice:

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ DO 18 LET (bez pořadí):

Fait Martin – SK Jiskra Domažlice – plavání

Hojdová Markéta – Vodácký oddíl 7 Horšovský Týn – vodní slalom

Jahnová Lucie – PK Rejnoci Domažlice – plavání

Johánek David – SK Judo Poběžovice - judo

Kocková Vannesa – Gymnastický klub Domažlice – sportovní gymnastika

Kuboušková Simona – AC Domažlice – atletika – vrh koulí a hod kladivem

Nejdl David – Český rybářský svaz Kdyně – rybolovná technika

Šleisová Andrea – Mílaři Domažlice – atletika – běžecké disciplíny

Turková Tereza – TJ Holýšov – zápas volný styl

Weber Šimon – Judoclub Domažlice – judo

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ:

1. Kaas Jana – SK Ironbulls Domažlice – silový trojboj

2. Záhořová Jaroslava – Judoclub Domažlice - judo

3. Konopíková Tereza – TJ Holýšov – zápas volný styl

4. Kouřík Pavel – HZS Plzeňského kraje, ÚO Domažlice – hasičský sport

5. Dopirák David - HZS Plzeňského kraje, ÚO Domažlice – hasičský sport

6. Stanček Anton – TJ Sokol Kdyně – stolní tenis

7. Rada Karel ml. – Fitness Staňkov – silový trojboj

8. Rubáš Michael – AC Domažlice – hod oštěpem

9. Martínek Michael – TJ Holýšov - kuželky

10. Foist Jiří – Štichov - soutěž chladnokrevných koní

KOLEKTIV MLÁDEŽ DO 18 LET:

1. Basketbal Jiskra Domažlice – mladší žáci – celostátní liga U14

2. AC Domažlice - juniorky

3. Gymnastický klub Domažlice - dívky

KOLEKTIV DOSPĚLÍ:

1. AC Domažlice - muži

2. Basketbal Jiskra Domažlice – A tým

3. SDH Štítary – ženy – požární sport

KRAJÁNEK ROKU:

1. Razýmová Kateřina – Sport Club Plzeň – běh na lyžích

2. Kreysa Jonáš – Tatran Střešovice – florbal

3. Matulková Jana – Dukla Brandýs nad Labem – vodní slalom

3. Horková Veronika – Sportovní kuželkářský klub Rokycany - kuželky

TRENÉR ROKU:

Štípek Karel – Basketbal Jiskra Domažlice - basketbal

OSOBNOST SPORTU (síň slávy):

Město Holýšov