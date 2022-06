V Chebu se prali i judisté z německých klubů. V kategorii starší žáci do 50 kg vyhrál Jaroslav Hána, mezi staršími žáky do 46 kg zvítězil Matouš Weber, mladší žák váhové kategorie do 46kg Ondřej Paidar bral stříbrnou medaili. V kategorii U11 do 38 kg vyhrál Lukáš Paidar.

Judisté Domažlic přivezli medaile z turnajů v Prachaticích a Benešově