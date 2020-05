Rozvolňováním některých opatření se však začíná pomaloučku blýskat na lepší časy.

Tedy i v baseballu, softballu a slowpitchi.

Tedy i v klubu Wolfs Domažlice.

Baseballový tým mužů figuruje mezi sedmičkou účastníků první ligy (nejvyšší soutěží v Česku je Extraliga – pozn. aut.) a už 19. dubna měl sehrát první domácí duely letošní sezony. Rozhodnutím České baseballové asociace s návazností na opatření vlády byl však začátek všech soutěží odložený. Zatím minimálně do 25. května. „Pak se podle aktuální situace uvidí, ale avizovaná možnost pořádání sportovních akcí do počtu 100 účastníků by konání ligových zápasů i ostatních baseballových akcí umožňovala. Na naší amatérské úrovni tento počet osob nepřekračujeme ani s diváky,“ vidí už za Wolfs světélko na konci tunelu Pavel Zelenka a odhaduje zahájení baseballové sezony 2020 na červen.

Mládež má zatím své soutěžní a pohárové turnaje zrušeny či odloženy na neurčito. Kvalifikace na český šampionát se ve všech mládežnických věkových kategoriích přesunula na srpen a září. “Ale stejně jako v případě dospělých se definitivní termínové listiny ještě budou tvořit. Vše závisí na stále se měnících krizových opatřeních vlády, a tak je předčasné cokoliv tvrdit s jistotou,“ ví Zelenka.

Nejkonkrétnější informace tak prosakují ze slowpitche, což je v českých krajích stáje ještě nepříliš rozšířená baseballu a softballu podobná hra smíšených týmů. Hraje se turnajovým způsobem a domažličtí Wolfs měli již tradičně zahajovat ligovou sezonu domácím Otvírákem o nadcházejícím víkendu. „Ten samozřejmě uspořádat nemůžeme, ale jednáme o novém termínu 13. a 14. června namísto slovenského Trnavského krígelu. Otázkou je, jak to dopadne s druhým květnovým turnajem Franz Josef v Pardubicích, ale pak už by vše mohlo jít podle plánu,“ doufá sám aktivní slowpitchový hráč Pavel Zelenka.

Devátý ročník České slowpitchové ligy měl a snad mít i bude sedm turnajů (Domažlice/Kdyně, Pardubice, Trnava, Plzeň, Trutnov, Kostelec nad Orlicí, Mladé Buky/Svoboda nad Úpou). „Z termínovky pro sezonu 2020 vypadly Sedlčany, které nebudou mít druhé hřiště. Po sedmi letech se ČSL vrací do Kostelce nad Orlicí. Těšit se můžeme na dvě antuková hřiště a pěkný trávník. Liga měla začít domažlickým Otvírákem, ale snad začne pardubickým Franzem Josefem v původním termínu 23. a 24. května. Termín čtvrtého turnaje v Plzni ještě ale také není definitivní. Pokud to jen trochu půjde, hrát se tam bude 20. a 21. června. Otázkou je Trnava, závislá na opatřeních slovenské vlády. Soutěž by měla podle původního plánu končit o víkendu 19. a 20. září v Mladých Bucích a Svobodě nad Úpou,“ doplňuje za organizátory České slowpitchové ligy Tomáš Rambousek.

Hráči i funkcionáři Wolfs Domažlice čekají potvrzení termínů každým dnem a doufají, že jejich sezona opravdu začne už v řádu několika týdnů. „Už se mohlo začít trénovat i ve skupinkách, tak je to veselejší než individuálně. V malé skupince jsme o víkendu na hřišti provizorně uspořádali i naši tradiční ´májku´, ale těšíme se už hlavně na zápasy. ´Májka´ proběhla podle všech nařízení a opatření vlády, což si přijeli zkontrolovat i městští policisté,“ s úsměvem dodává Zelenka.