„Pro letošní halovou sezonu jsou mým cílem dva metry. Doufám, že se mi to podaří,“ přeje si Pavel Froněk.

Za necelé tři týdny se koná mistrovství ČR dorostu a sedmnáctiletý výškař klubu AC Domažlice si brousí zuby na medaili. V porovnání se šampionátem roku 2020 (loňské mistrovství ČR bylo zrušeno, pozn. aut.) by Froňkovo prozatímní halové maximum 194 cm stačilo na druhé místo. „Na mistrovství republiky pojedu s medailovými ambicemi. Samozřejmě bych nejraději vyhrál, ale reálné je druhé či třetí místo,“ potvrdil výškař z Postřekova.

„Na halové mistrovství ČR se hodně těším, protože minulou sezonu nebylo,“ dodal.

Předminulý rok startoval na halovém MČR žactva a získal stříbrnou medaili.

Na letošním halovém domácím mistrovství by chtěl uspět i kvůli nepovedenému loňskému šampionátu na dráze. Mezi dorostenci skončil až třináctý výkonem 179 centimetrů. „Tím, jak byla covidová omezení, tak jsem začal trénovat techniku o něco déle, takže jsem ji neměl úplně vyladěnou a na závodech mi to nešlo,“ vysvětlil student druhého ročníku Sportovního gymnázia v Plzni.

O dva měsíce později na mistrovství ČR do 22 let dosáhl hranice 186 cm, což stačilo na 15. místo. „Celou minulou sezonu jsem skákal 185-190 centimetrů a moc mi to nešlo. V červenci jsem měl pauzu, ale v srpnu jsem absolvoval soustředění a po něm závody, na nichž se mi celkem dařilo. Skočil jsem 197 centimetrů, tak jsme si s trenérem řekli, že bychom mohl zkusit mistrovství republiky do 22 let, protože to dorostenecké se mi nepovedlo,“ vrátil se k loňské sezoně na dráze Pavel Froněk.

Patrně největším letošním lákadlem dorostenců je mistrovství Evropy do 17 let na dráze. „Zatím jsem nestudoval, kolik centimetrů mi chybí do limitu. Samozřejmě že bych se rád dostal na evropský šampionát,“ uvedl atlet, jehož vzorem je bývalý vynikající výškař Stefan Holm ze Švédska.

Pavel Froněk, který je členem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, začínal s atletikou v 5. třídě. Předtím zkoušel plavání a fotbal.

Zpočátku se specializoval na běhy a 60 metrů překážek i skok daleký. Po roce zkusil výšku. „Věděl jsem, že na mistrovstvích Plzeňského a Karlovarského kraje se hlásí na výšku málo lidí. Řekl jsem si, že se zkusím přihlásit, protože bych mohl získat medaili. Na prvních závodech jsem skočil 141 centimetrů a byl jsem třetí,“ popsal svůj první závod ve výšce Pavel Froněk z klubu AC Domažlice.

