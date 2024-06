Domažlický tenisový Davis cup 2024, soutěž neregistrovaných tenistů v okrese Domažlice, pokračoval pátým a šestým kolem I. a II. třídy.

Tenisový míček. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Výsledky, 5. kolo, 1. třída: TK Horšovský Týn A - Slavoj Koloveč 4:0 (Šaloun - Kufner 6/0, 6/0, Rathousky - Hruška Lukáš 6/4, 6/3, Šaloun, Cenefels - Kufner, Hruška Lukáš 7/6, 6/2, Rathousky - Hruška Ladislav 6/3, 6/4), Spartak Klenčí p/Č - Hlohovčice odloženo, Šumava A - Holýšov B 3:0 (Novák jr. - Šimandl 6/1, 6/1, Novák sr. - Koucký 3/6, 6/2, tie.10:3, Novák sr., Steinbach - Šimandl, Koucký 6/1, 7/5), Šumava B - Kdyně A odloženo.

6. kolo, 1. třída: Holýšov B - Slavoj Koloveč 1:3 (Šimandl - Kufner 7/6, 7/5, Fichtl - Hruška Lad. 2/6, 2/6, Šimandl, Tiefenbach jr. - Hruška Jar., Kufner 2/6, 3/6, Tiefenbach jr. - Hruška Lad. 2/6, 2/6), Hlohovčice - Šumava B odloženo na 29. června, Kdyně A - Šumava A 0:4 (Stodola - Novák sr. 4/6, 4/6, Kufner - Novák jr. 1/6, 1/6, Stodola, Kufner - Novák sr., Steinbach 5/7, 6/7 (5), Kufner - Steinbach 4/6, 4/6).

Tabulka 1. třídy

1. TK HORŠOVSKÝ TÝN A 10 (18:2) po 5 kolech

2. ŠUMAVA A 9 (16:6) po 5 kolech

3. SLAVOJ KOLOVEČ 8 (12:11) po 5 kolech

4. KDYNĚ A 7 (8:14) po 5 kolech

5. HLOHOVČICE 6 (8:8) po 4 kolech

6. HOLÝŠOV B 6 (6:14) po 5 kolech

7. SPARTAK KLENČÍ p/Č 4 (6:9) po 3 kolech

8. ŠUMAVA B 4 (3:17) po 4 kolech

Výsledky, 5. kolo, 2. třída: Loosers - Pilsner Urquell 3:0 (Bauer - Pachl 6/0, 6/0, Vencel - Kaas 6/4, 6/1, Bozděch, Ledvina - Hanačík, Pachl 7/6 (3), 7/5), TJ Holýšov D - TK Staňkov odloženo, TJ Mimov - TK Horšovský Týn B 3:0 (Hrdina - Kosar 6/1, 6/0, Vrána - Klauber 7/6, 6/2, Hrdina, Vrána - Hubata, Mareš 6/0, 6/1), SK Šumava Domažlice C - TJ Holýšov C odloženo.

6. kolo, 2. třída: TJ Holýšov D - Loosers 0:5 (Bogner - Bauer 1/6, 1/6, Dvorský - Vencel 1/6, 0/6, Bogner, Gütter - Ledvina, Bozděch 1/6, 2/6, Dvorský - Ledvina 0/6, 3/6, Gütter - Vencel 1/6, 1/6), TK Horšovský Týn B - Pilsner Urquell 3:2 (Mareš - Hanačík H. 0/6, 1/6, Kosar - Pachl 6/0, 6/2, Hubata, Karel - Hanačík H., Kovář 3/6, 3/6, Mareš - Pachl 6/4, 5/7, 7/6, Kosar - Kovář 6/4, 6/4), TK Staňkov - SK Šumava Domažlice C 5:0 (Šleis - Han Bin Than 6/1, 6/3, Žáček - Beneš 6/0, 6/4, Žáček, Zídek - Beneš, Han Bin Than 6/3, 6/4, Šleis - Schwarz 6/1, 6/0, Zídek - Schwarz 6/2, 6/3), TJ Holýšov C - TJ Mimov 1:4 (Kocour - Vrána 6/2, 6/4, Tiefenbach st. - Hrdina 1/6, 1/6, Kocour, Lerch - Hrdina, Vrána 2/6, 2/6, Kocour - Hrdina 2/6, 4/6, Lerch - Vrána 0/6, 1/6).

Tabulka 2. třídy

1. MIMOV 12 (22:3)

2. LOOSERS 11 (23:5)

3. TK STAŇKOV 9 (17:7) po 5 kolech

4. TK HORŠOVSKÝ TÝN B 9 (11:14)

5. PILSNER URQUELL 7 (9:17)

6. HOLÝŠOV C 7 (9:10) po 5 kolech

7. SK ŠUMAVA DOMAŽLICE C 6 (4:18) po 5 kolech

8. HOLÝŠOV D 5 (2:18) po 5 kolech

S přispěním Jiřího Vencela