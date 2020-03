Domažlická bowlingová liga přinesla v aktuální sezoně nový herní systém. Po základní části, ve které se všech čtrnáct týmů utkalo každý s každým se tabulka rozdělila na osmičku celků postupujících do bojů o titul a zbylou šestici, která si to začala rozdávat o konečné umístění. To sice zůstalo stejné jako v minulém ročníku, příznivě přijatou novinkou však je, že se v nadstavbové části bodují utkání celkem sedmi body oproti předchozím třem.

„To je zásadní novinka. K bodování týmového náhozu na jedné i druhé dráze a celkového výsledku se přidalo i bodování jednotlivců, to znamená každého hráče proti soupeři na stejné ´lajně´. Za úvodní tři kola nadstavby se nové bodování zcela osvědčilo a přineslo to větší dramatičnost, náboj a zápletku všech zápasů. Je v nich o co hrát až do samotného konce,“ libuje si hlavní organizátor Domažlické bowlingové ligy (DBL) Libor Horák.

Jenže po třetím kole bezproblémově fungující soutěže přišel blesk z čistého nebe v podobě uzavření bowling baru, kde se KBL hraje. Stejně jako v jiných sportech v celé republice za to mohlo opatření vlády kvůli boji se šířením koronaviru.

„Nedá se nic dělat, všechna opatření se dělají pro zdraví obyvatel a musíme je respektovat,“ smutní provozovatel baru a druhý organizátor KBL Milan Obdržálek.

Oba hlavní pořadatelé se však shodují ve víře na sice pozdější, ale přece jen zdárné dohrání soutěže.

„Po dvou hracích týdnech máme vždy naplánován jeden volný. Takže by neměl být problém to scuknout a hrát každý týden. Můžeme k hracím dnům od pondělí do středy přidat i další dny. Snad se podaří koronavirus co nejdříve zastavit a opět se vrátit k normálnímu životu,“ neztrácí optimismus Horák.

Aktuálně vede tabulku B.S.P. před Postradatelnými a Ježíšovo dětmi. Vítěz základní části Dejsi catering se v nadstavbě propadl až na čtvrtou příčku.

Tabulka:

O 1. - 8. místo:

1. B.S.P.⋌ 3 0 0 3 0-0 0 0 0 19280 21 (6)

2. Postradatelní⋌ 3 0 0 2 1-0 0 0 0 18389 19 (5)

3. Ježíšovo děti⋌ 3 0 1 0 2-0 0 0 0 18392 17 (3)

4. Dejsi catering ⋌ 3 0 0 1 0-0 2 0 0 18275 16 (7)

5. APM ⋌ 3 0 0 0 1-1 0 1 0 17915 12 (4)

6. Dobrý ročník⋌ 3 0 0 0 0-3 0 0 0 18472 11 (2)

7. K+D⋌ 3 0 0 0 1-0 2 0 0 17261 9 (1)

8. Puntíci⋌ 3 0 0 0 0-1 2 0 0 17837 7 (0)

O 9. - 14. místo:

9. Space Pigs⋌ 3 1 0 2 0 - 0 0 0 0 17336 22 (5)

10. J.F.F.⋌ 3 0 1 2 0 - 0 0 0 0 16461 17 (1)

11. Pětka⋌ 3 0 1 0 1 - 0 1 0 0 15039 14 (2)

12. Mix⋌ 3 0 0 0 0 - 1 1 1 0 16675 9 (3)

13. Dotiko⋌ 3 0 1 0 0 - 0 1 1 0 14960 9 (0)

14. Dřeváci⋌ 3 0 0 0 0 - 0 1 1 1 16934 7 (4)

Jednotlivcům v nadstavbě zatím kraluje dvojice hráčů Ježíšovo dětí před lídrem až desátého celku tabulky J.F.F.:

1. Dominik Prok (průměr 171,0); 2. Jiří Pivoňka I (oba Ježíšovo děti – 167,3); 3. Tomáš Vrba (J.F.F. – 166,7); 4. David Hutta (K+D – 165,5); 5. Petr Kobes (APM – 163,7); 6. Robert Babor (B.S.P. – 162,0); 7. Miloš Černohorský (Puntíci – 161,5); 8. Soňa Horáková (Dobrý ročník – 160,5); 9. Jaroslav Švejnoch (Postradatelní – 159,3); 10. Dominik Stróž (APM – 158,3); atd.

Karolína Baborová