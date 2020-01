Nedělní den patřil v pražské hale Otakara Jandery nejlepším atletům z Plzeňského kraje. V rámci oblastního halového mistrovství dospělých, juniorů a dorostu se zde představilo i sedmadvacet atletů z Domažlicka. Ve Stromovce se bojovalo o krajské tituly, medaile, halové osobní rekordy a v neposlední řadě o limity na únorové republikové šampionáty. O to vše se snažili i zástupci oddílů AC a Mílaři Domažlice.

Z rozběhu sprinterů na 60 m se do finálových bojů dostal Jan Peták z AC Domažlice, který finišoval na 7. místě v čase 7,33s. Mezi dorostenci na stejné distanci brali osobák jak Dominik Kratochvíl (AC Domažlice) za 8,03s, tak borci Mílařů Domažlice Vítězslav März výkonem 7,66s a Šimon Pajdar časem 8,11s.

Jedinou medaili ze čtyřčlenného kvarteta oddílu Mílaři Domažlice letos vybojoval dorostenec Vojtěch Švajner, který prolétl 60m překážek v čase 8,73s, což za dvojicí soupeřů ze Škody Plzeň stačilo na bronz. Za osobním rekordem zaostal pouze o 4 setiny sekundy.

Naprostou nadvládu předvedli v závodě na 800 metrů domažličtí, kde loňský titul obhájil Jakub Karlach před oddílovým kolegou Davidem Špindlerem. Tempo jim i ostatním účastníkům prvního rozběhu zpočátku rozběhl Matyáš Krejčí ze Stříbra. V náběhu do posledních dvou okruhů to již byla show domažlických. Favorizovaný Karlach, který letos přechází do kategorie dospělých, si na zádech celou dobu „vezl“ o šest let zkušenějšího soupeře.

„Kubu jsem chtěl předběhnout před poslední zatáčkou, následně jsem si to rozmyslel, což byl rozhodující okamžik. Ve finiši jsem ho dotahoval, ale už bylo pozdě. Každopádně s výsledným časem jsem hodně spokojený,“ tvrdil při pohledu na časomíru a výkon 1:54,39 min. stříbrný v cíli Špindler. Za parťákem Karlachem zaostal jen o 6 setin, o krajském titulu se tak rozhodovalo až na šachovnici, tam byl šťastnější svěřenec Petra Konopa.

Oba dva si těmito výkony s velkou pravděpodobností zajistili účast na tuzemském vrcholu halové sezony, kterým bude v polovině února šampionát dospělých v Ostravě.

Špindler, který v letošní přípravě obul tretry až čtyři dny před závodem, se chystá zaútočit na vylepšení času na Přeborech Prahy, které se v hale Otakara Jandery konají přesně za týden.

V druhém běhu na 800 metrů testoval rychlostní připravenost reprezentant Mílařů Domažlice Ondřej Váchal. Ve standardním čase 2:02,97 min.to v krajské konkurenci letos stačilo na sedmé místo. Po víkendovém dvojstartu, nejdříve na kilometru v Praze na Strahově a poté na zmíněné osmistovce upíná pozornost na únorové starty na 1500 metrů.

To vytrvalec Lukáš Krýsl si dal dvojboj hned v jeden den. V krajském měření absolvoval nejdelší distanci dne, běh na 3km, kde si zaběhl osobní rekord 9:14,03 min. a zaslouženě bral bronzovou medaili. Tu pro AC Domažlice získal na stejné trati i věkem ještě žák startující mezi dorostenci Jan Švígler. Zaznamenal výkon 10:06,51 min. Krýsl pak medailovou sbírku rozšířil ještě na poloviční distanci, kde mu ke slitině mědi a cínu stačil čas 4:20,55 min. Role vodiče se zhostil Karlach.

Dobu bronzovou stvrdila i štafeta sprinterů AC na 4x200m ve složení Peták, Sodoma, Karlach a Suchý.

A jak se regionálním atletům dařilo ve vrhačských sektorech? Mezi dorostenkami si čtvrtým pokusem do vzdálenosti 12,02m tříkilovou koulí vybojovala stříbro koulařka Barbora Krejčová. Juniorka Aneta Kmetíková s o kilo těžší zátěží vrhla nejdále za 8,64m, což stačilo na bronz. Ve velké formě závodící René Hamberger by krajskou bitvu vyhrál všemi pokusy, ale nejdelší ránu předvedl ve čtvrté sérii, kde zaznamenal výkon 16,34m, jen 16 centimetrů vzdálen za nedávným osobním rekordem.

I skok vysoký bývá doménou domažlické atletiky, což se potvrdilo i v hale. Druhý skončil junior Jan Suchý, když se přenesl přes výšku 184 centimetrů. V dorostencích o 12 centimetrů méně skočil Pavel Froněk, což stačilo v této věkové kategorii na stříbro.

Srdnatě bojovali i ostatní, pro některé to byly vůbec první větší starty s konkurencí, pro jiné důležité testy formy před dalšími závody. To nejdůležitější pod zavřenou střechou vypukne pro atlety až během února.