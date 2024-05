Atleti AC Domažlice odstartovali prvoligovou sezonu družstev prvním kolem na domácím stadionu v Domažlicích, kde skončili třetí. Za vítězným Spartakem Praha 4 zaostali o třicet bodů a na druhý ASK Slavia Praha měli ztrátu 24,50 bodu.

Dominik Sládek na archivním snímku. | Foto: Eduard Erben

"Bylo to skvělé. Dokázali jsme se sejít. Závody dopadly dobře a za prvními dvěma družstvy jsme neskončili výrazně špatně. Existovala možnost zabojovat o první místo," řekl Dominik Sládek, který pro AC Domažlice získal 24 bodů.

Sládek zvítězil v sektoru koulařů výkonem 15,95 metru a v soutěži diskařů skončil druhý (51,05 m).

"Moje výkony byly průměrné, nepředvedl jsem to nejlepší, takže je na čem pracovat. Na body pro družstvo to stačilo, což bylo to hlavní," uvedl Dominik Sládek.

